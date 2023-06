CAC40: termine en vert, ignore la récession en zone euro information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 18:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un gain modeste de 0,27%, à 7222 points, notamment portée par Alstom (+2,6%), Stellantis (+1,5%) ou encore Michelin (+1,5%) dans des volumes relativement restreints, avec moins de 2,4 MdsE échangés depuis l'ouverture.



Sur le front des statistiques, les chiffres du département du travail états-unien laissent apparaître un bond de 28 000 du nombre d'inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 29 mai, celles-ci s'établissant à 261 000 contre 233 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à 232 000).



Le rapport précise qu'il s'agit du nombre de nouvelles inscriptions hebdomadaires le plus important depuis la semaine du 30 octobre 2021, semaine qui avait vu l'enregistrement de 264 000 nouvelles demandes.



Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître une hausse du nombre d'inscriptions de 7500 d'une semaine à l'autre, à 237 250.



Par ailleurs, les investisseurs ont pu prendre connassance d'une légère contraction de l'économie de la zone euro au premier trimestre, avec un recul du PIB corrigé des variations saisonnières de 0.1%, selon une estimation de l'office statistique de l'Union européenne.

A titre de comparaison, les analystes tablaient sur la stabilité du PIB (0%).



Sachant que le PIB avait déjà diminué de 0,1% au quatrième trimestre 22, la région se trouve donc dans une situation de 'récession technique', caractérisée par deux trimestres négatifs consécutifs



Par ailleurs, alors que les marchés ont dû composer hier avec la hausse des rendements des emprunts d'Etat, les obligations du Trésor américain à 10 ans retombent un peu, de 3,783% vers 3,75%.



La tendance est la même en Europe où le dix ans allemand reflue de -3Pts vers 2,413%, alors que l'OAT française de même échéance reflue de 3,5Pts vers 2,9640%.



Sur le marché des changes, l'euro poursuit son redressement (+0,7%) face au dollar, autour de 1,0778$, les cambistes s'attendant à ce que la politique agressive conduite par la BCE continue de soutenir la devise européenne.



Du côté de l'énergie, les cours du pétrole se tassent, la décision de l'Arabie Saoudite de réduire sa production à partir de juillet n'ayant pas vraiment permis d'endiguer réellement la chute des prix du baril.



Le cours du baril de pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1.8%, vers 71$ ; et celui du Brent lâche près de 2%, vers 75.3$.



'Ce phénomène de baisse des prix du pétrole, alors que la production continue de se tasser, pourrait à un moment soulever des craintes sur la demande mondiale et donc sur la solidité de l'économie', estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France, dans son dernier point hebdo.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Société Générale annonce avoir signé des accords en vue de la cession de ses filiales au Congo et en Guinée Équatoriale au Groupe Vista, et de ses filiales en Mauritanie et au Tchad au Groupe Coris.



Aelis Farma annonce la publication d'une série d'études sur AEF0117, son premier candidat-médicament dédié au traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose). Dans l'essai, l'AEF0117 a entraîné une réduction statistiquement significative des effets positifs subjectifs et renforçants du cannabis, souligne le laboratoire.



L'Etat a mis en oeuvre ce jour la procédure de retrait obligatoire des titres de capital d'EDF. L'Etat détient désormais l'intégralité du capital et des droits de vote d'EDF, une manière de consacrer le caractère pleinement souverain des activités de production d'électricité d'origine nucléaire.



Enfin, Worldline annonce avoir construit et opéré 'la première solution de péage positif en France pour la Métropole Européenne de Lille (MEL)'. L'idée du dispositif est de pouvoir 'baisser de manière significative le trafic routier' en versant aux automobilistes une prime par trajet évité en voiture.