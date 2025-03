CAC40: termine en rouge, Trump a encore frappé information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 1,31%, à 7941 points, pénalisée par les replis de Stellantis (-5.3%), Accor (-4.2%) ou encore Capgemini (-4.1%).



Après une matinée en vert où il s'était arrogé jusqu'à 0,7%, vers 8110 pts, l'indice parisien s'est progressivement replié avant de casser plus nettement après une annonce surprise de Trump promettant de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadien, passant de 25% à 50% à partir de... demain.



Dans ce contexte, l'E-stoxx50 affiche un repli proche de 1.5%. Wall Street est aussi en rouge avec -0.8% pour le S&P500 et -1.3% pour le Dow Jones. Le Nasdaq lâche quant à lui 0.4%.



Ceci éclipse la bonne surprise du rapport 'Jolts' sur les offres d'embauche, avec un total de 7,74 millions de jobs disponibles contre 7,5 millions en décembre, et le nombre de licenciements se contracte (1,64 million, ce total inclut les fins de CDD).



Pour rappel, hier, les marchés d'actions états-uniens ont essuyé leur pire séance de l'année, plombés par des commentaires de Donald Trump qui n'a pas exclu ce week-end une possible entrée en récession du fait de la 'transition' économique opérée par son administration.



Le basculement psychologique de l'excès de confiance vers le doute et la désillusion vient de franchir un nouveau palier : le repli amorcé depuis le 20 février était perçu comme l'opportunité de 'faire les soldes'.



Plus spectaculaire encore, l'indice de volatilité VIX - souvent considéré comme un baromètre de la peur - a bondi de +19% (lundi) et de +6% ce mardi vers 29,5, soit +25% en 48H et 100% depuis le 19 février.

Il se 'calme un peu' ce soir avec une hausse ramenée à +2% vers 28,00.



Au-delà de l'annonce choc de Trump sur l'éventualité d'une récession américaine, les investisseurs apparaissent également de plus en plus préoccupés par un autre scénario défavorable, celui d'une 'stagflation'.



Le doublement des droits de douane annoncés ce mardi renforcement les anticipations inflationnistes (de récents indicateurs économiques publiés Outre-Atlantique ont en effet confirmé que les pressions persistent), sur fond de signes d'essoufflement de la croissance.



La prudence l'emporte à la veille de la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui devrait montrer que l'inflation peine à refluer.



'A court terme, il demeure difficile de conseiller d'acheter sur les points bas', estime Michael Brown, chez Pepperstone.



'De mon point de vue, une vision pessimiste se justifie sachant que les prévisions de croissance sont revues à la baisse, ce qui pèse sur les estimations de bénéfices des sociétés', ajoute l'analyste.



Le stratège de Pepperstone ajoute que l'incertitude entourant la politique de la Maison Blanche n'est pas compensée pour le moment par la perspective d'un soutien de la Fed.



Le regain d'inquiétude sur le front économique incite les investisseurs à se réfugier sur les actifs les plus sûrs et notamment par un afflux d'achats des emprunts d'Etat, ce qui fait baisser leurs taux.



Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans rebondit vers 4,255%, soit +5Pts de base.



En Europe, le dix ans allemand poursuit sa flambée avec +4,5Pts vers 2,873%, nos OAT se tendent de +5,5Pts vers 3,593%



Sur le marché des changes, le dollar se fait laminer par le creusement du différentiel de rendement : l'euro prend encore 0,8% face au billet vert, et franchit les 1,09$ pour établir un nouveau zénith annuel à 1,0925.





Le Brent avance de 1,1% à 70 dollars, le WTI prend 1,7% vers 66,65$.

L'Or gagne 0.1% vers 2,915$, côté 'cryptos', le bitcoin gagne 2.4%, vers 81 500$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Maisons du Monde publie un résultat net de -115,3 millions d'euros au titre de 2024 contre 8,8 millions d'euros sur l'année précédente, avec une marge d'EBIT à 0,1% comparée à 4,1% en 2023, fortement impactée par la baisse des ventes.



Publicis Sapient, la filiale de transformation digitale du groupe Publicis, a annoncé mardi la signature d'une collaboration stratégique de cinq ans avec Amazon Web Services (AWS).



Ascendance annonce avoir choisi Safran pour propulser ATEA, son aéronef hybride électrique à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), avec le moteur électrique ENGINeUS, premier moteur électrique certifié par l'EASA et développé par Safran Electrical & Power.



Airbus Helicopters a profité du salon Verticon de Dallas pour dévoiler son H140, un hélicoptère présenté comme 'polyvalent et destiné à la catégorie des bimoteurs légers'.



Enfin, Orange annonce joindre ses forces à celles de Telesat, présenté comme 'l'un des plus grands et des plus innovants opérateurs de satellites', afin d'offrir de nouvelles options de connectivité satellite grâce à un partenariat commercial stratégique.







