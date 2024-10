Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: termine en rouge, plombé par Wall Street et le luxe information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,81%, à 7574 points, pénalisée par le fort recul du luxe (-3,5% pour LVMH, -2,9% pour Kering, -2,7% pour Hermès), sans oublier Renault qui cède 3,2%.



Le CAC40 avait pourtant flirté avec les 7655 points (+0,2%) avant d'être cueilli à froid par une ouverture de Wall Street plus négative que prévu.



Le S&P500 lâche désormais 1,3%, derrière le Dow Jones (-0,7%) et devant le Nasdaq (-2,2%).

De son côté, le 'VIX', l'indice du stress, fait un bond de +18% vers les 20, un seuil pivot qui pourrait préfigurer une correction boursière.



Une baisse que les investisseurs en zone Euro n'avaient pas vu venir parce qu'elle n'avait rien d'évident... sauf à se soucier -enfin- du contexte géopolitique et du risque d'embrasement du Proche-Orient, auquel personne ne croyait hier encore, avant que les chars israéliens ne pénètrent au Liban lundi soir vers 20H (une offensive sans précédent depuis 2006).



Le lien avec les commentaires prudents tenus par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n'est pas évident puisque les indices US n'y avaient pas réagi lundi soir.



Le patron de la Fed a affirmé que le politique monétaire aux Etats-Unis évoluerait 'au fil du temps', sans direction préétablie, et que les décisions se prendraient 'réunion par réunion'.



D'un point de vue 'macro', l'activité manufacturière est restée stable à 47,2 aux Etats-Unis en septembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'Institute for Supply Management (l'indice stagne sur un plus bas annuel).

Si le sous-indice des nouvelles commandes a augmenté de 1,5 point de pourcentage, à 46,1 contre 44,6 le mois précédent, il demeure toujours en territoire contraction sous la barre des 50 points.

Celui mesurant l'emploi a, lui, reculé à 43,9 contre 46 en août.



Les ouvertures de postes aux Etats-Unis ont augmenté au mois d'août, à en croire la dernière enquête 'Jolts' publiée mardi par le Département du Travail.



Le nombre des ouvertures de postes a atteint huit millions le dernier jour du mois d'août, contre 7,7 millions un mois plut tôt, la vigueur de l'emploi dans le secteur de la construction (+138.000) et l'administration (+78.000) ayant plus que compensé la faiblesse des services (-93.000).



D'une année sur l'autre, la statistique s'inscrit toutefois en baisse de 1,3 million de postes, ce qui tend à témoigner d'une détente du marché du travail.



En Europe, les dernières 'stats' sont plutôt rassurantes : ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global. Celui-ci s'est établi à 44,6 en septembre, en hausse par rapport à août (43,9), mais toujours sous la barre du 50 du sans changement.



Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié de 45,8 en août à 45 en septembre, son plus bas niveau de l'année 2024, signalant ainsi un renforcement de la détérioration de la conjoncture du secteur.



La première estimation de l'inflation pour la région au mois de septembre, à confirmé le reflux des pressions inflationnistes avec un score de 1,8%, sous l'objectif des 2% de la BCE, l'inflation 'core' refluant vers 2,7%.



De tels indicateurs - allant dans le sens d'une contraction de l'activité et d'un ralentissement des prix à la consommation - devraient venir conforter le scénario d'une nouvelle baisse des taux de la BCE le 17 octobre.



Avec le contexte tendu au Proche Orient, le baril de brut cède reprend près de 4% à Londres, à 74,7$.

Sur le compartiment obligataire en revanche, un rush se dessine sur les bons du Trésor jugés les plus sûrs : le Bund à 10 ans se détend de -11Pts à 2,026%, nos OAT de -11,5Pts à 2,812% tandis que les T-Bonds de même échéance effacent -9Pts 3,722%.



Le dollar fait de nouveau figure de refuge face à l'euro, qui retombe de -0,6% autour de 1,106$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH annonce la vente de Off-White, marque internationale de streetwear de luxe fondée en 2012 par Virgil Abloh, à la société de gestion de marques basée à New York Bluestar Alliance, une transaction dont les termes ne sont pas divulgués.



Lagardère et LVMH annoncent la finalisation de la vente de Paris Match qui rejoint le groupe de luxe, transaction réalisée aux conditions précédemment annoncées, 'ouvrant une nouvelle page dans l'histoire' de l'hebdomadaire créé en mars 1949.



JCDecaux annonce que JCDecaux Top Media, dont il est l'actionnaire majoritaire, a acquis 70% d'IMC, l'un des leaders de la communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un au Costa Rica, auprès de ses fondateurs.



Veolia annonce qu'il va construire un nouveau réseau de chauffage à Londres qui fournira de la chaleur provenant de l'unité de valorisation énergétique (UVE) SELCHP, en partenariat avec le conseil de Southwark.



Enfin, TotalEnergies annonce la décision finale d'investissement (FID) du projet 'GranMorgu' sur le bloc offshore 58, au Suriname, bloc dont le groupe français est l'opérateur avec une participation de 50%, aux côtés d'APA Corporation.





