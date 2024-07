Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: termine en rouge malgré une ouverture en fanfare information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à 0,9% peu après l'ouverture, autour des 7745 points, la bourse de Paris a progressivement cédé ses gains au fil de la séance, achevant même la journée sur un recul de 0,46%, à 7640 points, pénalisée par Teleperformance (-4,2%) et le recul du luxe (-2,9% pour LVMH, -2,8% pour Kering ou encore -1,3% pour Hermès).



Le marché du luxe semble en effet pâtir de la victoire du NFP aux législatives. Son programme prévoit en effet davantage d'imposition pour les plus riches ce qui pourrait potentiellement, par rebond, impacter le marché du haut de gamme.



A l'inverse, TF1 et Metropole TV (M6) s'arrogent +1,9% et +1,8% respectivement, une réaction qui témoigne du soulagement des investisseurs après la défaite du RN. Le parti d'extrême droite prévoyait en effet la privatisation des chaînes publiques et par conséquent une concurrence accrue sur les ondes privées.



Rappelons que les urnes ont placé l'alliance de gauche en tête du scrutin (182 sièges), devant le parti présidentiel (168 sièges) et le Rassemblement National et alliés (143 sièges) considéré comme le grand perdant de la soirée.



Les marchés financiers - qui redoutaient par-dessus tout une poussée des extrêmes - semblent accueillir ce scénario avec une certaine sérénité.



La perspective d'une Assemblée divisée offre l'avantage, du point de vue de certains observateurs, de compliquer la mise en oeuvre de mesures jugées défavorables aux marchés, comme une hausse de la fiscalité ou une nouvelle dérive des finances publiques.



'Dans l'ensemble, nous pensons que les investisseurs se satisferont du fait que le scénario du pire ait été évité, à savoir que le RN ou le NFP dispose d'une majorité absolue', estime Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.



'Mais les choses sont encore loin de se présenter favorablement pour la France', souligne-t-il.



'Au vu des dissensions à l'Assemblée, il va être difficile qu'un gouvernement réussisse à faire adopter les mesures budgétaires nécessaires pour que la France respecte les règles européennes et remette sa dette publique sur une trajectoire saine', ajoute Jack Allen-Reynolds.



Une période incertaine va ainsi s'ouvrir, voire une sorte de 'troisième tour', en attendant de savoir qui sera le prochain Premier ministre.



'Il n'est pas évident de savoir ce qui va se passer maintenant', reconnaît Jack Allen-Reynolds, chez Capital Economics.



'Emmanuel Macron va devoir nommer un chef de gouvernement et sachant que le NFP affiche une majorité relative, ce dernier pourrait demander à ce que l'un de ses candidats soit choisi comme futur Premier ministre', prévient l'économiste.



'La formation d'un nouveau gouvernement va s'annonce ardue', renchérissent les équipes de Commerzbank.



Dans ce contexte, l'évolution des emprunts d'Etat français et l'écart avec leurs équivalents allemands seront, encore une fois, très suivis aujourd'hui sur le compartiment obligataire.



Pour l'heure, tout va bien en Europe : le Bund allemand à 10 ans se détend de -2Pts vers 2,514% tandis que l'OAT de même échéance efface -4Pts vers 3,17% (le 'spread' se contracte à +66Pts).



Sur le marché des changes, l'euro est stable face au dollar, autour de 1,0845$/E.



Si la situation politique française et son impact sur l'économie constituent toujours une grande inconnue pour les marchés, ceux-ci devront composer avec d'autres motifs de préoccupation dans les jours qui viennent.



Demain, l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, par le Congrès, pourrait toutefois confirmer la perspective d'une baisse des taux après l'été, au cas où l'inflation continuerait d'évoluer dans le bon sens.



Jeudi seront publiés les derniers chiffres des prix à la consommation à paraître avant la prochaine réunion stratégique de la Fed, prévue le 31 juillet, qui devraient justement confirmer la récente tendance au ralentissement de l'inflation.



Enfin, le coup d'envoi de la saison des résultats de deuxième trimestre sera donné vendredi, avec les comptes des grandes banques américaines JP Morgan, Citi et Wells Fargo.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Veolia annonce avoir conclu un accord avec les autorités marocaines pour la cession à la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat, de l'intégralité de sa participation dans Lydec, acquise lors de la prise de contrôle de Suez en 2022.



Virbac annonce relever ses objectifs pour 2024, visant ainsi une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants entre 12,5 et 14,5% (soit une croissance organique désormais attendue de 7 à 9%).



AB Science fait part de résultats positifs pour une étude de phase 2 évaluant la tolérance et l'efficacité de son masitinib associé à l'isoquercétine chez des patients hospitalisés atteints de Covid-19 modérée ou sévère.









