CAC40: termine en rouge, LVMH sanctionné par le marché information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,44%, à 7131 points, faisant notamment les frais du lourd repli de LVMH qui lâche près de 6,5% au lendemain de la publication de ses trimestriels.

Le groupe de luxe tricolore a été clairement sanctionné par les marchés qui ont jugé sa croissance décevante.



Le poids lourd de la place parisienne avait publié hier soir un chiffre d'affaires de 62,2 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2023, en croissance de 10% en données publiées et de 14% en organique.



Toutes les activités présentaient une croissance organique soutenue sur la période, à l'exception des vins et spiritueux. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, LVMH s'est dit 'confiant dans la poursuite de sa croissance'.



Le point d'activité a néanmoins fait ressortir une croissance organique de 'seulement' 9% au troisième trimestre, allant dans le sens d'un 'rappel des taux de croissance normalisés du secteur', comme s'y attendait UBS la semaine passée.



Outre cette publication, les opérateurs ont pris connaissance d'une hausse de 0,5% en données brutes (et de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux) des prix américains à la production entre août et septembre, selon les données du Département du Travail.



Dans l'actualité des valeurs, Veolia a annoncé la signature d'un contrat de gestion de déchets de deux milliards d'euros avec le gouvernement de Hong Kong, pour soutenir la décarbonation et la régénération des ressources de ce territoire.



Eurazeo annonce un investissement, à travers son fonds de capital-risque dédié à l'assurtech géré pour le compte de BNP Paribas Cardif, dans InsuranceDekho, principal acteur de l'assurtech en Inde.



A la suite d'une plainte à son encontre pour 'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger' lors des attaques terroristes survenues au Mozambique le 24 mars 2021, la société TotalEnergies fait savoir qu'elle rejette fermement ces accusations. Elle rappelle par ailleurs l'aide d'urgence que les équipes de Mozambique LNG ont apportée pour l'évacuation des personnes.



Stellantis et Samsung SDI annoncent que Kokomo, dans l'Etat américain de l'Indiana, accueillera une deuxième usine de production de batteries aux États-Unis dans le cadre de leur coentreprise StarPlus Energy.

Enfin, Thales annonce que l'US Army lui a passé commande de 7000 Combat Net Radios (CNR) supplémentaires dans le cadre d'un contrat pluriannuel IDIQ(Indefinite Delivery, Indefinite Quantity).