CAC40: termine en repli après les chiffres d'inflation US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris termine la séance dans le rouge (-0,52% vers 7387Pts) après la parution des chiffres des prix à la consommation, légèrement supérieurs au consensus : la composante la plus surveillée, le Core CPI, ressort à +0,3% (c'est conforme aux attentes mais l'inflation s'établit à +3,9% annualisé contre 3,8% attendu), le taux global ressort à +0,3% (+0,2% anticipé) et à +3,4% en annualisé (contre 3,2% attendu).



Le rendement du T-Bond US grappille quelque fraction à 4,05% contre 4,02% mercredi soir.



Les demandes d'allocation chômage sont quasi stables, en recul de -1.000 en hebdo, ce qui est équivalent à la marge d'incertitude.



Le 'CPI' ne s'impose pas comme un 'game changer' et les indices européens continuent stagner au sein de la même fourchette de 1% d'amplitude depuis le 3 janvier.



Wall Street risque également de caler au contact des plus hauts absolus tutoyés hier soir à l'issue d'une séance positive de +0,5%... un repli se dessine en début de séance.



L'autre catalyseur espéré pourrait venir des entreprises, avec la saison des résultats du quatrième trimestre qui débutera demain avec les publications des grandes banques américaines, JPMorgan en tête.



D'après FactSet, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient avoir progressé de 1,3% sur les trois derniers mois de l'année, marquant un second trimestre consécutif de croissance des résultats.



Mais les investisseurs seront surtout attentifs à leurs perspectives pour 2024, sachant que les sociétés qui ont déjà dévoilé leurs comptes se sont montrées plutôt prudentes au niveau de leurs prévisions.



Les rendements obligataires de référence sont peu changés après les statistiques américaines, le Bund allemand et nos OAT se tendent marginalement de +1Pt et +1,5Pt à à 2,199% et 2,7350 respectivement.



Le dollar se stabilise face à l'euro vers 1,0965, l'Or est également inchangé à 2.033$/Oz.



Après son accès de faiblesse de la veille, lié à l'annonce d'une modeste hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine dernière, le marché pétrolier repart à la hausse.



Le Brent gagne 2% à 78,4 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,7% à 72,5 dollars.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.52%