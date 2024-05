Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: termine en légère hausse mais cède 1,6% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,57%, à 7957 points, tirée par Edenred (+3%), Saint-Gobain ou encore STMicro (+2,6% chacun).



Si l'indice parisien a été propulsé au-delà des 8000 pts (+1,1%) en début d'après-midi avec la parution du rapport sur l'emploi US (NFP), il a progressivement rendu une partie de ses gains en seconde partie de séance.



Au cours de la semaine écoulée, le CAC40 cède finalement un peu plus de 1,6% mais conserve un gain de près de 5,5% depuis le début de l'année.



En début d'après-midi, les marchés ont donc réagi à la parution d'un 'NFP' 30% en-deçà des attentes : l'économie américaine n'a généré que 175.000 emplois non agricoles au mois d'avril, selon le Département du Travail, un nombre largement inférieur aux attentes du marché qui étaient en moyenne de l'ordre de 250.000.



De son côté, le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 3,9%, là où les économistes espéraient une stabilité à 3,8%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 62,7%, et que le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 3,9%.



En outre, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 270.000 à 236.000 pour février et de 303.000 à 315.000 pour mars, soit un solde de révision total de -22.000 pour ces deux mois.



'Les créations d'emploi ont encore surpris par leur vigueur au premier trimestre, avec 276.000 créations par mois en moyenne', rappellent les équipes d'Oddo BHF.

Le dernier NFP écarte de surcroît le risque de surchauffe salariale avec une progression de +3,6% du salaire horaire.



Par ailleurs, la croissance dans le secteur privé américain a moins ralenti qu'estimé initialement en avril, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 51,3 en définitive, contre 50,9 en estimation flash, et après 52,1 pour le mois précédent (les opérateurs retiendront que ça se dégrade de -0,8 sur 1 mois, ce qui va dans le sens d'un ralentissement).



Enfin, l'activité dans le secteur américain des services a replongé en zone de contraction en avril, une première depuis la fin 2022, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) auprès des directeurs d'achats.



Après 15 mois consécutifs de croissance, l'indice ISM mesurant l'évolution du secteur tertiaire a fléchi à 49,4 le mois dernier, repassant sous le seuil des 50 points témoignant d'un repli de l'activité, contre 51,4 en mars.



Les marchés obligataires applaudissent ces chiffres du jour US plus 'faibles qu'attendu', avec -5Pts sur le '10 ans' à 4,52% (contre 4,70% en début de semaine).



Le ralentissement qui se dessine continue de plomber le secteur pétrolier avec un baril de Brent qui perd encore 0,3% vers 83,4$, soit -6,5% en hebdo.

L'Or retombé brièvement sous les 2.300$ vers 15H35 (2.281$) se redresse vers 2.295 et cède 1,5% en hebdo.



Le Dollar se trouve nettement affaibli avec un recul de -0,5%, l'Euro progressant symétriquement vers 1,0770$.



Elément de soutien pour la cote parisienne, Société Générale (-5,2%) a dévoilé ce matin un résultat net part du groupe en repli de 21,7% à 680 millions d'euros pour le premier trimestre, pourtant largement supérieur au consensus qui ne visait que 475 millions.



Crédit Agricole SA dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) sous-jacent en progression de 54,7% à 1,93 milliard d'euros pour le premier trimestre 2024, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en forte hausse de 36,1% à 3,15 milliards.



Legrand publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 16,5% au titre des trois premiers mois de 2024, à 275,9 millions d'euros, avec une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions en baisse de 1,6 point à 20,6% des ventes.



Maurel & Prom annonce que le conseil d'administration soumettra finalement à l'AG du 28 mai, un dividende de 0,30 euro par action au titre de 2023, au lieu d'une proposition initiale d'un dividende stable à 0,23 euro annoncée en marge de ses résultats annuels.







