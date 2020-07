Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : termine dans le vert proche des 5.100Pts Cercle Finance • 21/07/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris confirme son mouvement de hausse en fin de séance, saluant l'annonce d'un accord sur le plan de relance européen face à la crise du coronavirus, à l'issue de plusieurs jours de négociations difficiles au Sommet européen. Le CAC 40 avance de +0,22% à 5.104,28 points. L'indice phare de la place de marché parisienne a néanmoins nettement réduit son dynamisme après l'ouverture de Wall Street. 'Les volumes sont toujours aussi réduits avec 2,4 milliards d'euros échangés [hier]. L'adoption du plan de relance européen ce matin devrait permettre de soulager les marchés et d'adopter une tendance haussière', commentaient ce matin les équipes de Kiplink. Aucune donnée majeure n'est prévue ce jour en Europe ou aux États-Unis, mais les opérateurs ont pris connaissance des trimestriels dévoilés lundi soir par IBM, ce matin par Novartis et cet après-midi par Coca-Cola. Dans l'actualité des valeurs, Rémy Cointreau prévoit désormais un résultat opérationnel courant en baisse organique de 35% à 40% pour son premier semestre 2020-21 (contre un repli de 45% à 50% précédemment) et estime que le second semestre 'devrait bénéficier d'une forte reprise'. Atos et RingCentral annoncent l'extension de leur partenariat stratégique précédemment annoncé, avec le lancement d'une solution conjointe de Communications Unifiées as-a-Service (UCaaS) appelée 'Unify Office (UO) by RingCentral'. Engie annonce que son offre conjointe avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a été retenue dans le cadre du processus de désinvestissement mené par Petrobras pour ses 10% de participation restants dans Transportadora Associada de Gás (TAG). Le titre du groupe Casino recule ce mardi de -1,8%, alors que l'analyste Oddo BHF a annoncé revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre, passant de 38 à 33 euros. Oddo BHF estime notamment que 'les résultats du S1 2020 devraient être corrects', ne prévoyant 'pas de risque sur les covenants trimestriels, mais pas de catalyseur sur le titre à court terme'. Oddo BHF reste ainsi neutre sur le titre.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.22%