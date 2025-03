CAC40: termine au seuil des 8200 pts, Thales s'envole information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 17:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 1,09%, à 8199 points, tirée par l'envolée des sociétés d'armement et technologies militaires. Ainsi, Thalès gagne 16% et devance notamment Airbus (+5,2%), Dassault Systèmes (+3,2%) ou encore Safran (+3,1%).



Alors que l'aide états-unienne à Kiev n'a plus rien d'évident ni de pérenne, les puissances européennes ont réaffirmé ce week-end leur soutien à l'Ukraine et les chancelleries occidentales semblent déterminées à prendre la relève des Etats-Unis en augmentant nettement leurs dépenses militaires.



Témoignant de ce mouvement, 'les actions des six plus grandes entreprises dedéfense américaines ont chutéde4% depuis le retourdeDonald Trump à la Maison-Blanche en raisondela baisse attendue du budget du Pentagone, tandis que le géantdela défense en EuropeRheinmetalla bondide40%', notait ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet



Outre-Atlantique, le Dow Jones et S&P500 sont immobiles tandis que le Nasdaq lâche -0,3%.



Sur le front des statistiques, la croissance s'est accélérée dans le secteur manufacturier américain en février, selon les résultats définitifs de l'enquête PMI réalisée auprès des directeurs d'achats par S&P Global.

L'indice a grimpé à 52,7 le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin 2022, après 51,2 en janvier.



Il s'inscrit ainsi pour le deuxième mois d'affilée au-dessus du seuil des 50 points, qui témoigne d'une croissance de l'activité.



Même son de cloche pour l'Institute for Supply Management (ISM) qui rapporte de son côté que l'activité manufacturière états-unienne a progressé en février pour le deuxième mois consécutif après 26 mois de suite de contraction.





Ainsi, après 50,9 en janvier, l'indice d'activité est ressorti à 50,3 en février. Même s'il a légèrement fléchi entre janvier et février, l'indice à le mérite de se maintenir au-delà des 50, soit le seuil qui sépare la croissance de l'activité (>50) de la contraction de l'activité (indice <50).



Sur le Vieux continent, l'inflation en zone euro a ralenti sur un an au mois de février, à en croire une première estimation rendue publique ce lundi par Eurostat.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation est ressorti à 2,4% le mois dernier, contre 2,5% en janvier, une décélération toutefois moins marquée que celle attendue par le consensus, qui visait un chiffre de 2,3%.



Notons que ll'indice PMI manufacturier de la zone euro a atteint un plus haut de deux ans au mois de février avec le ralentissement des contractions de la production et des nouvelles commandes, montre une enquête diffusée lundi par la banque allemand HCOB.



L'agenda économique des jours à venir s'annonce chargé en Europe avec la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi.



Un assouplissement d'un quart de point est largement intégré dans les cours et le marché attend surtout les commentaires que fera la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de sa traditionnelle conférence de presse.



Sachant qu'il s'agirait de la sixième baisse consécutive de taux de la part de BCE, la marge de manoeuvre pour de nouvelles réductions commence en effet à se restreindre, d'après les analystes.



Les investisseurs suivront également l'évolution des relations commerciales, alors que Donald Trump a annoncé l'instauration de 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois dès demain.



Le 'clash' qui a éclaté vendredi soir dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky semble en revanche être relativisé par les marchés.



Les investisseurs semblent visiblement se concentrer sur les espoirs suscités par la perspective d'un éventuel plan de paix franco-britannique élaboré depuis Londres, où se sont réunis hier plusieurs dirigeants européens.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec Earth, une filiale du groupe émirati Edge, à laquelle l'électronicien français fournira notamment des systèmes d'identification IFF.



Alstom annonce la signature d'un contrat avec CLIP Intermodal pour la livraison de locomotives multisystèmes Traxx de troisième génération. La commande comprendra cinq locomotives qui seront homologuées pour être exploité en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Tchéquie, en Slovaquie et en Hongrie.







