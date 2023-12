Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: termine au seuil des 7600 pts, 1% de gain en hebdo information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain de 0,28%, à 7596 points, bien aidée par Alstom (+3,5%), STMicro (+2,7%) ou encore Publicis (+1,6%).



L'indice parisien s'arroge un peu plus de 1% sur le semaine écoulée et porte son gain à plus de 17% depuis le début de l'année.



La perspective d'une prochaine baisse des taux aux Etats-Unis continue d'alimenter l'appétit pour le risque des investisseurs.



Les intervenants estiment désormais la probabilité d'une baisse de taux aux Etats-Unis à 60% en mars, selon le baromètre FedWatch du CME Group. C'est moins que la veille (64,7%), mais bien plus qu'il y a un mois (24%).



Les marchés ont par ailleurs décelé dans les propos de Jerome Powell un scénario 'Goldilocks', c'est-à-dire une croissance robuste et une inflation presque sous contrôle : un vrai conte de fées.



Les derniers indicateurs publiés ce vendredi sont plutôt mitigés mais ils ne remettent pas en cause le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance.



L'indice Empire State - qui mesure l'activité manufacturière dans l'Etat de New York - a pourtant chuté de 24 points en décembre pour s'établir à -14,5.

Un chiffre compensé par la hausse de la croissance du secteur privé : S&P Global publie un indice PMI composite qui ressort à 51 estimation flash, à comparer à 50,7 en définitive pour le mois précédent.



'L'accélération de la production est soutenue par une augmentation plus rapide des nouvelles commandes depuis juillet', pointe S&P Global, ajoutant toutefois que les pressions des coûts s'accentuent.



La production industrielle des Etats-Unis a également rebondi de 0,2% en novembre, après une baisse de 0,9% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,6%), tirée en particulier par un secteur automobile qui a vu la sienne grimper de 7,1%.



Toujours sur le front des statistiques, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est replié de 44,6 en novembre à 43,7 en décembre, signalant ainsi une détérioration marquée de la conjoncture dans le secteur privé français en décembre.



Traduisant le plus fort recul de l'activité globale depuis novembre 2020, cette tendance s'explique par un environnement défavorable à la demande, la réduction du pouvoir d'achat des clients et l'atonie générale de l'économie, selon les entreprises interrogées.



Même tendance dans la zone euro où l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale s'est replié de 47,6 en novembre à 47 en décembre, mettant ainsi en évidence une baisse de l'activité des entreprises privées de la région pour un septième mois consécutif.



Le Brent reste stable, autour des 76,5$ le baril tandis que l'euro cède 0,7% face au billet vert, à 1,09$/euro, en réaction à des indicateurs macroéconomiques renforçant, aux yeux des investisseurs, la perspective d'une baisse de taux de la BCE.



L'attirance des investisseurs pour les marchés d'actions ne tarit pas l'appétit pour les obligations du Trésor américain, dont le rendement à 10 ans recule à nouveau de -3Pts, vers 3,9%.



La détente est encore plus forte en Europe avec des Bunds à 2,02% (-8Pts) et des OAT à 2,551% (-10Pts), soit un recul hebdomadaire vertigineux de -28Pts.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable concernant le Fexinidazole Winthrop comme premier traitement par voie orale de la forme aigüe de la maladie du sommeil, endémique en Afrique de l'Est et australe.



Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition d'une part majoritaire d'IMPTEK Chova del Ecuador, un acteur de premier plan sur le marché de la chimie de la construction en Equateur fournissant des solutions d'étanchéité.



TotalEnergies annonce le lancement de la construction, dans la province du Northern Cape en Afrique du Sud, d'un grand projet renouvelable hybride comprenant une centrale solaire de 216 MW ainsi qu'un système de stockage par batterie de 500 MWh.





