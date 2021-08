Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : termine au-dessus des 6700,le DJ dépasse les 35000Pts information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance dans le vert, les investisseurs pourraient cependant vouloir marquer une pause après les bonnes performances des derniers jours. L'indice CAC 40 affiche un gain en fin de séance de 0,72% à 6723,81 points. Wall Street débute la séance en hausse mardi matin dans le sillage d'une série de résultats supérieurs aux attentes, souvent assortis de relèvements d'objectifs annuels. Les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% sur le Dow Jones à 35 016Pts et de 0,4% sur le S&P500. Soutenues par le ton accommodant de la Réserve Fédérale et des résultats d'entreprises bien accueillis, les places boursières mondiales ont connu jusqu'ici un été favorable. De manière générale, le sentiment de marché semble demeurer positif sur les marchés d'actions et les analystes rappellent que le début de mois est généralement propice aux achats. Ce baromètre constitue en effet un indicateur susceptible d'alimenter les conjectures au sujet des projets de resserrement de la politique monétaire de la Fed. Avec une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, les intervenants éprouvent quelques difficultés à trouver de nouvelles sources d'inspiration. Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour aujourd'hui, même si les intervenants ont pris connaissance dans la matinée d'une nouvelle mesure de l'inflation, les prix à la production industrielle dans la zone euro. En juin 2021 par rapport à mai, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,4% tant dans la zone euro que dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de respectivement 1,3% et 1,4% en mai par rapport à avril. Aux Etats-Unis étaient attendus dans l'après-midi les derniers chiffres des commandes à l'industrie. Après une progression de 2,3% en mai (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +1,7%), les commandes à l'industrie américaine se sont accrues de 1,5% en juin, selon le Département du Commerce, une hausse plus forte que prévu en consensus. Sur le front des valeurs, quelques groupes européens de premier plan ont dévoilé leurs comptes ce matin, à l'image de Société Générale, Stellantis, BMW, bp, Generali ou Infineon. Ils ont été imités, plus tard dans la journée, par les américains ConocoPhilips, DuPont, Eli Lilly et Under Armour. A Paris, Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 13,5% à 2,65 milliards d'euros au titre du premier semestre 2021. A 12,5 milliards d'euros, les revenus semestriels ressortent en hausse de 19,5%. La banque améliore ses perspectives pour 2021, avec des revenus attendus en hausse sur l'ensemble des métiers. Stellantis annonce des revenus nets Pro Forma de 75,3 milliards d'euros sur le 1er semestre 2021, en hausse de 46%. Le résultat opérationnel courant Pro Forma s'inscrit à 8,6 milliards d'euros, avec une marge de 11,4 % et un record de la marge en Amérique du Nord à 16,1 %. Le bénéfice net est de 5,936 milliards d'euros. Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif pour se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée autour de 3,2 milliards de dollars. Oddo confirme sa recommandation Surperformance avec un objectif de cours de 108 E sur Sanofi. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur BNP Paribas avec un objectif de cours remonté de 50 à 57 euros, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 11% pour le titre de l'établissement bancaire français.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.72%