CAC40: termine à son plus haut du jour, perte hebdo de 0,4% information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance à son plus haut du jour, avec un gain de 1%, à 7355 pts, tirée Crédit Agricole (+2,4%), Teleperformance (+2,2%) sans oublier Stellantis (+2,1%).



En raison de la trêve des confiseurs, les volumes étaient plutôt restreints tout au cours de la journée même s'ils ont grimpé jusqu'à 2,2 MdsE au cours des dernières minutes de cotation.



Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien affiche un repli de 0,4%, une contraction qui atteint 2,6% depuis le début de l'année.



En cette période de fêtes de fin d'année, le marché obligataire se montre hésitant dans un contexte pauvre en données, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilisant autour des 4,58%.



Les marchés des changes sont eux aussi très calmes, l'euro évoluant peu face au dollar, dans la zone de 1,0422$/E (+0,2%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Voltalia fait part du lancement de la construction de trois nouveaux parcs solaires dans le sud de la France pour une capacité totale de 25,1 mégawatts, dont un parc d'une puissance totale de 10,7 mégawatts situé sur une friche agricole de 15 hectares.



Eramet annonce la première production de carbonate de lithium de son usine d'extraction directe (DLE) récemment mise en service à Centenario, dans la province de Salta en Argentine, trois ans après le démarrage de sa construction.



Enfin, ENGIE annonce avoir remporté, via Ocean Winds, sa joint-venture à 50-50 avec EDP Renewables dédiée à l'éolien offshore, un projet flottant de 250 MW auprès du Ministère chargéde l'Industrie et de l'Energie, dans le cadre de l'appel d'offres AO6.





