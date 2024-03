Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: termine à l'équilibre, bien aidé par les bancaires information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 17:59









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine (mais aussi du mois et du trimestre) à 8205 points, soit sur un parfait équilibre (+0,01%), bien aidé par la dynamique des valeurs boursières avec +2,3% pour Société Générale, +1,8% pour BNP Paribas ou encore +1,7% pour Crédit Agricole. La plus forte hausse du jour est signée Eurofins Scientific qui gagne +2,9%.



En fin de matinée, l'indice parisien s'est brièvement frotté aux 8254 points - un nouveau record absolu en 'intraday' qui lui a permis de tester le seuil symbolique des 8250 points, son objectif de long terme - avant de céder progressivement l'ensemble de ses gains jusqu'au gong final.



Paris s'est arrogé près de 0,6% depuis le début de semaine, un gain qui s'approche même des 9% depuis le début de l'année.



Avant le long week-end pascal, - les marchés occidentaux ferment boutique ce soir pour ne rouvrir que lundi pour Wall Street et mardi pour les places européennes - les investisseurs ont découvert la dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre: il est révisé de +0,2% à la hausse et ressort à 3,4% en rythme annualisé, selon une troisième estimation du Département du Commerce.



Par ailleurs, le Département du Travail annonce 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine dernière, un chiffre en repli de 2.000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente (212.000 au lieu de 210.000).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 211.000, soit une baisse de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 24.000 pour s'établir à 1.819.000 lors de la semaine du 16 mars, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est finalement amélioré en mars, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce jeudi.: il est remonté à 79,4 (au lieu de 76,5 annoncé en version préliminaire) après 76,9 au mois de février.



C'est la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui a particulièrement progressé, à 82,5 contre 79,4 en février, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est redressé à 77,4, après 75,2 le mois dernier.



Ces résultats montrent surtout une dégradation des anticipations d'inflation des consommateurs à un horizon d'un an, désormais estimée à 2,9% au lieu de 3% le mois passé.



Demain, alors que les marchés seront fermés, l'indice PCE des Etats-Unis pourrait aussi apaiser ou renforcer les inquiétudes sur le réveil de l'inflation.



Dans ce contexte, les T-Bonds se stabilisent vers 4,198% et l'euro recule légèrement face au billet vert, de -0,15% à 1,079$/E (-0,1%) et le pétrole 'Brent' (+1,2%) finit le trimestre au zénith à 87,4$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés, Trigano affiche un chiffre d'affaires au titre de son premier semestre 2023-24 en croissance de 18,4% à près de 1,91 milliard d'euros, les ventes du deuxième trimestre comptable (+17,8%) confirmant la tendance observée depuis le début l'exercice.



Dans le prolongement de son annonce de la veille, Renault Group indique avoir vendu à Nissan 99.132.100 actions Nissan, représentant environ 2,5% du capital du Japonais, vente entraînant un flux de trésorerie positif de 358 millions d'euros.



Viel & Cie publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en augmentation de 33,4% à 98,1 millions d'euros et un résultat d'exploitation (y compris sociétés associées) en progression de 25,8% à 172,1 millions.





