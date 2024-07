Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: tente un rebond après deux séances difficiles information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 1% ce matin, autour des 7500 points, bien aidée par EssilorLuxottica (+7,7%), Hermès (+5%) ou encore Dassault Systèmes (+4%).



Paris tente un rebond après deux séances de trou d'air, marquées par les résultats jugés décevants de plusieurs ténors de la côte, à l'instar de STMicroelectronics, Kering ou Stellantis.



'Lorsque les résultats sont en-dessous des attentes, les entreprises sont très lourdement sanctionnées', fait remarquer Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Lorsque les résultats sont supérieurs aux attentes, ils sont en revanche à peine salués', souligne l'analyste.



Les marchés d'actions américains ont eux aussi connu d'importants dégagements cette semaine, les investisseurs ayant continué de se délester des grandes valeurs technologiques après les publications peu rassurantes d'Alphabet et Tesla.



'Il y a clairement une surréaction à la baisse du marché qui risque de perdurer dans les jours et semaines à venir', prévient Christopher Dembik.



Signe de la nervosité ambiante, Wall Street a encore connu hier une séance de grande volatilité qui a alimenté de nouvelles prises de bénéfices sur les géants de la 'tech', le Nasdaq ayant fini sur un repli de presque 1%.



'Le marché avait certainement besoin de faire une pause et de renouer avec des niveaux de valorisation plus attractifs qui vont, nous l'espérons, permettre un retour de la hausse à la rentrée', explique Christopher Dembik.



Dans ce contexte tendu, les investisseurs devraient continuer de se montrer prudents en attendant la publication, en début d'après-midi, de l'indice 'PCE' aux Etats-Unis, la mesure privilégiée de l'inflation de la Fed.



Une mauvaise surprise risquerait d'enfoncer le clou et de pousser de nouveau les marchés à la baisse en les obligeant à réévaluer leurs projections, qui consistent pour l'instant à anticiper deux baisses de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année.



Du côté du marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américains à dix ans ans remonte au-delà de 4,25% avant la parution de l'indice PCE et en amont de la réunion de politique générale de la Fed, qui se tiendra la semaine prochaine.



Le marché du pétrole repart en légère hausse, ce qui ne l'empêche pas de se diriger vers une troisième semaine consécutive de repli face à la soudaine poussée de l'aversion pour le risque à l'échelle mondiale.



Le Brent est stable autour des 82,3$ la baril, tandis que l'euro est stable face au billet vert, à 1,084$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté de 1,75 milliard d'euros pour les six premiers mois de 2024, en hausse de 5,5% (+10,6% à changes constants), et une marge opérationnelle ajustée de 18,3% (+0,5 point à 18,8% hors effets de changes).



Capgemini a vu son résultat net part du groupe s'accroitre de 3% à 835 millions d'euros, avec une marge opérationnelle stable à 12,4% pour un chiffre d'affaires en recul de 2,5% à un peu plus de 11,1 milliards.



Amundi publie un résultat net ajusté en hausse de 9,4% à 350 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2024, grâce à la croissance de ses revenus nets ajustés (+7,7% à 887 millions) et à un effet ciseaux positif.



Bouygues publie un résultat net part du groupe en repli de 17% à 186 millions d'euros pour les six premiers mois de 2024, mais un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en hausse de 3% à 747 millions, une progression 'largement portée par Equans'.



Enfin, Air Liquide a dévoilé un résultat net récurrent part du groupe (RNRPG) en hausse de 3,3% à 1,68 milliard d'euros (+16% hors effet de change) pour le premier semestre 2024, avec une marge opérationnelle de 19,4% (+100 points de base hors effet énergie).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.