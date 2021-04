Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : tente de rester au contact des 6.300; gain hebdo 0,5% Cercle Finance • 30/04/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - L'indice parisien reste légèrement en retrait (-0,1%) et la semaine s'achèvera donc sur une nouvelle progression (+0,5%): l'ultime suspens consiste à clôture au-dessus des 6300 points (dans des volumes anémiques avec tout juste 1,1MdsE échangés). La tendance n'a pas été très impacté par la publication des dépenses de consommation des ménages qui ont rebondi de 4,2% en mars par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression globalement conforme au consensus. Pour leur part, leurs revenus ont grimpé de 21,1%, une envolée là aussi assez conforme à celle anticipée en moyenne par les économistes. En rythme annuel, l'indice des prix PCE s'est établi à +2,3% (+1,8% hors énergie et alimentation). En France, l'INSEE a calculé que le PIB avait à nouveau augmenté au premier trimestre, marquant un rebond de 0,4% (contre 0,1% anticipé) après un repli de 1,4% au quatrième trimestre 2020. 'Sachant que la France subit un confinement depuis la moitié du deuxième trimestre, il est peu probable que l'activité signe un redressement soutenu avant l'été', préviennent les équipes de Capital Economics. Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont d'ailleurs diminué nettement en mars (-1,1% en volume par rapport à février, après +0,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui attribue ce repli à la forte baisse des achats de biens fabriqués (-3,7%). De plus, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, l'inflation atteindrait 1,3% en avril 2021 par rapport au même mois de l'année dernière, après +1,1% observé le mois précédent. Dans la zone euro, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,6% au 1er trimestre, et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,6% en avril 2021, contre 1,3% en mars selon une estimation rapide publiée par l'office statistique de l'Union européenne. Les investisseurs seront aussi attentifs aux statistiques américaines au programme du jour (dépenses des ménages, confiance des consommateurs du Michigan) qui pourraient confirmer la bonne passe des Etats-Unis. Du côté des valeurs, Safran reste en tête du CAC40 avec +3%. A l'inverse BNP Paribas (-1,4%) est en queue de peloton: le groupe publie un résultat net part du groupe de 1,77 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2021, en hausse de 37,9% en comparaison annuelle, avec une chute du coût du risque et une augmentation de 18,3% du résultat brut d'exploitation à 3,23 milliards. Par ailleurs, Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur le titre Capgemini, avec un objectif de cours relevé de 184 à 185 euros. La valeur est maintenue dans la 'Sélection IS', après une publication trimestrielle marquée par le retour de la croissance organique (+1,7%).

