CAC40 : tente de résister à la remontée des taux, l'or plonge

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,2%) a repris l'essentiel du terrain perdu en début de matinée : le CAC40 lâchait rapidement plus de 1%, jusque vers 7.003Pts mais il ne s'effrite plus que de 0,2% à 7.095, à 1H de la réouverture de Wall Street. L'optimisme des dernières semaines se lézarde suite à la forte remontée des taux longs US lundi soir (jusque vers 1,65% ce midi) et face au risque de résurgence de l'épidémie de Covid à travers le monde... même si les 'vagues' 3 et 4 n'ont pas stoppé la trajectoire ascendante des indices au 1er trimestre ni l'été dernier. A ce sujet, un membre du conseil des gouverneurs de la BCE a souligné que la situation sanitaire ne justifiait pas, à ce stade, un changement de la stratégie de la banque centrale. 'Dans la perspective actuelle, nous devrions mettre fin aux achats nets du PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) en mars 2022', assure ainsi François Villeroy de Galhau, cité par Aurel BGC. Dane ce contexte, les investisseurs attendaient avec impatience la publication des indices PMI, bons indicateurs de mesure de l'activité globale. Et la surprise est bonne: en France, l'indice PMI flash composite est ressorti à 56,3 en novembre - contre 54,7 en octobre - selon IHS Markit. L'indice atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, une tendance qui masque cependant de fortes divergences à l'échelon sectoriel. En effet, le recul de la production manufacturière amorcé le mois précédent s'est poursuivi en novembre tandis que l'activité des prestataires de services a fortement augmenté, affichant son plus fort taux d'expansion depuis janvier 2018. IHS Markit explique que les pénuries de matières premières, l'allongement des délais de livraison d'intrants et la faiblesse de la demande ont contribué au recul de la production des fabricants, alors que les services ont été soutenus par une hausse des nouvelles affaires. Plus largement, l'indice PMI des entreprises de la zone euro a déjoué les pronostics en ressortant à 55,8 en novembre (contre 54,2 en octobre) soit bien au-delà des prévisions des analystes qui tablaient sur 53. Outre-Altantique, Jerome Powell a été reconduit à la tête de la Fed pour un second mandat. Après avoir réagi positivement à cette annonce, les marchés américains ont finalement 'vendu la nouvelle' en fin de séance, le S&P 500 concédant finalement 0,3% tandis que le Nasdaq lâchait 1,2% et que le Dow Jones était stable. Sur le front des changes, le Dollar se stabilise vers 1,1250/E (après test de 1,1225): il vient de perdre -10% depuis son zénith des 1,235E du 6 janvier dernier). L'or, pénalisé par la remontée des taux (+6,6Pts sur nos OAT à 0,117%), rechute sous les 1.800$, vers 1.790, soit -3,5% en 20H. Dans l'actualité des valeurs françaises, Trigano (-15%) publie au titre de son exercice 2020-21 un bénéfice net en hausse de 59,7% à 222,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du fabricant de véhicules et équipements de loisirs s'est établi à 2,93 milliards d'euros, en croissance de 34,3%. TotalEnergies a signé un protocole d'accord avec la compagnie nationale d'électricité libyenne portant sur le développement de projets solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 500 MW, afin d'alimenter le réseau d'électricité libyen. En outre, le gouvernement libyen a approuvé l'acquisition conjointe par TotalEnergies et ConocoPhillips de la participation de 8,16% détenue par Hess dans les concessions de Waha ce qui portera la part de TotalEnergies dans ces concessions de 16,33% à 20,41%. Accor a annoncé le lancement d''Emblems Collection', une nouvelle franchise d'hôtels de luxe appelée à réunir 60 établissements à travers le monde d'ici 2030. Enfin, Orange Belgium, filiale d'Orange cotée à Bruxelles, indique avoir été choisie par Nethys pour entrer en négociation exclusive pour l'acquisition de 75% du capital moins une action de VOO, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.26%