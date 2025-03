CAC40 : tentative de rebond laborieuse, détente OAT VS Bund information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,7%) refranchit laborieusement le seuil des 8.010Pts (8.001Pts contre 8.070 ce midi).

Les volumes sont assez fournis avec 2MdsE vers 15H, les échanges sont nourris sur Safran (+5%), Airbus (+2,1%), Schneider Electric (+2,3%).

L'optimisme ressurgit prudemment alors que des avancées pourraient se dessiner dans le dossier ukrainien à la suite des réunions diplomatiques USA/Ukraine d'hier à Djeddah.

La Russie n'a pas encore fait connaître sa position, ce qui signifie que la paix est encore loin d'être signée.



Le chiffre le plus attendu du jour concernait les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis : l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,8% en février par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes et en baisse de 0,2 point par rapport à janvier.



Le Département du Travail précise que les prix de l'énergie reculent (-0,2%) mais ceux des produits alimentaires ont grimpé de +2,6%: le taux d'inflation annuel sous-jacent 'Core' est ressorti à 3,1% le mois dernier, là aussi un peu en dessous du consensus.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de janvier et février, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Dans une note publiée hier, les analystes de Goldman Sachs disaient tabler sur une inflation de base de 2,9% en rythme annuel aux Etats-Unis en fin d'année, contre 3% en février.



Les inquiétudes liées au commerce mondial ne devraient pas refluer aujourd'hui, alors que l'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane sur l'équivalent de 26 milliards d'euros de produits importés des Etats-Unis, répliquant aux surtaxes 'injustifiées' annoncées par Washington.



L'acier et l'aluminium de l'Union européenne est désormais assujetti à des droits de douane de 25% aux Etats-Unis, ce qui représente un surcoût de quelque 26 milliards d'euros selon les calculs de Bruxelles.



Wall Street avait déjà été soumise hier à un régime de douche écossaise par Donald Trump, qui avait jeté un froid en début de journée en annonçant un doublement des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier importés du Canada.

Le président américain a finalement choisi d'y renoncer dans la soirée suite à des échanges avec Ottawa, qui menaçait d'avoir recours à l'arme des coupures de courant vers les Etats-Unis.



'Cela fait six fois en sept jours que la politique commerciale des Etats-Unis vis-à-vis de son voisin du nord connaît des changements', se désespère Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à voir les intervenants réduire leurs positions sur les actions', estime l'analyste.



Les niveaux atteint mardi soir à Wall Street peuvent faire figure d'opportunité mais les tentatives de rebond sont systématiquement contrariées: le Dow Jones qui gagnait 0,7% vers 14H45 recule déjà de -0,3%, le S&P500 vient de rétrograder de 5.640 (+1,4%) vers 5.600 (+0,5%) et le Nasdaq ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 17.700 (+1,5% initialement, +1,3% à 17.650).



Le scénario sur le compartiment obligataire est contre-intuitif puisque le rendement des Treasuries à dix ans remonte de +3Pts à près de 4,316% alors que l'aversion pour le risque reste bien présente à Wall Street.



En Europe, le Bund refranchit les 2,900% (+2,8Pts), nos OAT se distinguent avec une détente de -3,6Pts vers 3,555%, le BTP efface -2,5Pts vers 3,933%.

Le 'fait du jour', c'est la contraction du 'spread' OAT/Bund à +68Pts (-6Pts) alors que le chancelier Merz tente de convaincre ses potentiels alliés d'approuver le recours à la dette (500 + 500MdsE sur 5 ans) pour relancer la croissance et moderniser la défense de l'Allemagne.



Du côté des changes, l'euro marque le pas avec -0,25% vers 1,089 dollar, après avoir culminé vers 1,0930 soit sa meilleure marque depuis le 5 novembre dernier.



Le marché pétrolier stagne en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent de la Mer du Nord se maintient autour des 70 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus annonce un accord avec Air Methods, pour élargir sa flotte avec l'acquisition d'hélicoptères H140, ainsi que de 10 H125 et 11 H135, pour soutenir ses missions partout dans le pays.



L'avionneur a aussi signé avec Metro Aviation un accord portant sur un maximum de 36 hélicoptères H140 dans le secteur des services médicaux d'urgence, tandis que Jackson Square Aviation (JSA), l'un des leaders mondiaux de la location d'avions, lui a passé une commande ferme de 50 appareils de la famille A320neo.



Voltalia annonce la signature du contrat de vente d'électricité (PPA) pour son projet hybride en Ouzbékistan, avec la société d'état JSC Uzenergosotish en marge de la visite officielle du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev en France.



TotalEnergies annonce avoir signé un accord avec le développeur allemand RWE pour la fourniture annuelle de 30.000 tonnes d'hydrogène vert, pour une durée de 15 ans à partir de 2030, à destination de sa raffinerie de Leuna en Allemagne.





