Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : tentative de rebond avec secteur auto et bancaires Cercle Finance • 29/06/2020 à 15:08









(Crédits photo : Adobe Stock - Fokussiert ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'oriente vers un rebond technique après la correction de la fin de la semaine dernière. Le CAC40, un peu hésitant initialement, s'installe dans le vert, au-delà des 4.930Pts (gain de +0,4%). L'Euro-Stoxx50 grappille environ +0,35% vers 3.215 alors que le Dow Jones est attendu en hausse de +50%, grâce au titre Boeing très recherché ce lundi avec l'annonce des premiers tests de certification du Boeing 737-Max. Mais ce sursaut est modeste et fragile car les investisseurs continuant de s'alarmer de la montée en flèche des nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis. Selon les indicateurs de l'Université Johns Hopkins, le coronavirus repart à la hausse dans une trentaine d'États américains, avec des situations jugées particulièrement inquiétantes en Floride et en Arizona. La barre des 2,5 millions de cas de contaminations a désormais été franchie Outre-Atlantique, ce qui fait des États-Unis le pays le plus touché au monde devant le Brésil et ses 1,3 millions de cas confirmés. 'Avec la levée graduelle du confinement, les agents économiques se déplacent à nouveau, ils consomment davantage, le marché du travail donne des signes d'embellie, soulignent les équipes d'Oddo BHF. Revers de la médaille, la circulation du virus tend à s'accélérer.' 'Cela ne remet pas forcément en cause la reprise économique mais suggère que le retour à la normale est un phénomène qui va demander au minimum bien des mois', estime Oddo. Les initiatives devraient rester limitées sur les marchés en cette veille de fin de 1er semestre: quelques habillages de bilan pourraient soutenir les cours d'ici mardi soir. Côté chiffres, cette semaine s'annonce chargée, avec notamment la publication très attendue du dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis, pour lequel le consensus attend trois millions de créations de postes pour un taux de chômage en baisse à 12,3% en mai. Les économistes font toutefois remarquer que les données sont entourées d'une marge d'imprécision bien plus large que d'ordinaire du fait d'une moindre participation aux enquêtes du Bureau of Labor Statistics (BLS) pour cause d'épidémie. Sur le FOREX, le Dollar rechute assez lourdement, de -0,6% vers 1,1275/E, l'or progresse symétriquement de +0,7% vers 1.777$ (ce qui confirmer un schéma très classique). Dans l'actualité des valeurs, Renault reste en tête du CAC avec +4,7%, devant Crédit Agricole avec +3,8%. Danone (-2,5%) annonce qu'à l'occasion de son assemblée générale, réunie vendredi à huis clos compte tenu du contexte sanitaire actuel, ses actionnaires ont approuvé largement l'adoption par le groupe agroalimentaire du statut d'entreprise à mission. Assystem (+0,2%)indique que son assemblée générale mixte de vendredi a approuvé l'ensemble des résolutions soumises, dont un dividende d'un euro par action au titre de 2019. La mise en paiement est fixée au 10 juillet et le détachement du coupon interviendra le 8 juillet. CBo Territoria annonce qu'à l'issue de la période d'option, du 10 au 24 juin, 68% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions du dividende au titre de 2019, lui permettant de renforcer ses fonds propres à hauteur de 5,3 millions d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.80%