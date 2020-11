CAC40 : tendance stable malgré les records à Wall Street

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est proche de l'équilibre ce mercredi matin, malgré les nouveaux records à Wall Street, alors que la prudence pourrait limiter les gains avant une série d'indicateurs américains. L'indice CAC 40 reste ainsi proche des 5563 points.

La Bourse de New York a poursuivi son rally d'automne hier, avec des plus hauts historiques à la clé, la mise en place d'un nouveau gouvernement à Washington ayant contribué à rassurer les marchés.

Cette dynamique s'est traduit par de nouveaux zéniths pour le Dow Jones (+1,5% à 30.045 points), clôturant pour la première fois au-delà de la barre symbolique des 30.000 points.

Le S&P 500 s'est octroyé de son côté 1,6% vers 3635 points, un niveau proche de son record absolu des 3464 points, dans le sillage du compartiment bancaire dopé par la perspective de la nomination de Janet Yellen au poste de future secrétaire au Trésor.

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei s'apprêtait à finir la journée sur un gain de 0,5%.

'S'il est vrai que les valorisations peuvent apparaître tendues aux niveaux actuels, la faiblesse de la volatilité reste favorable aux actions', rappelle un trader.

Les volumes pourraient être relativement ténus aujourd'hui à la veille de Thanksgiving, journée fériée durant laquelle Wall Street sera fermée.

La Bourse de New York ne sera ensuite ouverte que pour une demi-séance vendredi ('Black Friday').

En attendant, la séance américaine sera animée, cet après-midi, par une impressionnante rafale de statistiques économiques, dont les commandes durables et les dépenses et revenus des ménages.

'Il sera intéressant de voir à quel rythme le taux d'épargne, actuellement six points au-dessus du niveau pré-pandémie, continue de baisser', préviennent les analystes d'Oddo BHF.

Les 'minutes' du FOMC de la Réserve fédérale, qui paraîtront dans la soirée, permettront par ailleurs aux investisseurs de se faire une idée sur l'évolution à venir de la politique monétaire aux Etats-Unis.

'On évoque de plus en plus un possible ajustement du programme de QE en décembre', rappelle-t-on chez Oddo.

A Paris, Elior Group publie au titre de son exercice 2029-20 un résultat net part du groupe de -483 millions d'euros, à comparer à +271 millions un an plus tôt, et un résultat opérationnel courant des activités poursuivies de -89 millions, contre +160 millions en 2018-19.

Plastic Omnium relève ses objectifs du 2nd semestre. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% (contre 4% précédemment), un free cash-flow supérieur à 400 millions d'euros (contre 250 millions d'euros précédemment).

Dassault Systèmes annonce l'acquisition de la totalité du capital de la société NuoDB, dont il détenait déjà une participation de 16%, ce qui va lui permettre de poursuivre le déploiement de sa stratégie dans la science des données et le cloud.