CAC40 : tendance stable avant la Fed et les résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est proche de l'équilibre ce mercredi matin, la prudence dominant sur les marchés avant les annonces de la Réserve fédérale américaine, prévues en fin de journée. L'indice CAC 40 reste proche des 5526 points. Le communiqué de la Fed sera publié à 20h00 et la majorité des économistes s'attendent à un 'statu quo' de la part de la banque centrale, c'est-à-dire à une prolongation de sa politique ultra-accommodante. Les investisseurs étudieront cependant de près son communiqué, puis la conférence de presse de son président Jerome Powell, en quête d'indications sur la date à laquelle la banque centrale pourrait se décider à infléchir sa politique. 'Nous nous attendons à ce que le FOMC (Federal Open Market Committee) réitère les messages conciliants exprimés par la Fed, en dépit des récentes discussions sur un potentiel 'tapering'', souligne François Rimeu, stratégiste à La Française AM. 'Selon nous, M. Powell restera très prudent quant à la manière et au moment de commencer à parler officiellement de 'tapering'', explique l'analyste. Le 'tapering' - ou 'effilage' en français - désigne le mécanisme par lequel la Fed procède à un ralentissement de ses rachats d'actifs, un phénomène qui s'était avéré pénible pour les marchés en 2013 et 2018. En attendant le communiqué de la banque centrale, les investisseurs prendront connaissance à la mi-journée d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises américaines, dont ceux de Boeing et d'AT&T. Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût de toute indication concernant la santé de l'économie. Les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis, attendus en tout début d'après-midi, permettront à ce titre de savoir comment l'industrie manufacturière a terminé l'année 2020. A Paris, Sanofi et BioNTech annoncent avoir conclu un accord aux termes duquel le géant français de la santé prêtera son concours à la société allemande pour la fabrication et la fourniture de son vaccin contre la Covid-19 qui est codéveloppé avec Pfizer. EDF annonce qu'à l'issue d'une revue détaillée du calendrier et des coûts du projet Hinkley Point C, le début de production d'électricité par l'unité 1 est à présent prévu en juin 2026, au lieu de fin 2025 comme annoncé initialement en 2016. LVMH a vu ses ventes baisser de 17 % en 2020 par rapport à l'année précédente, à 44,65 milliards d'euros, ou de 16 % à périmètre et devises comparables. Le résultat net part du groupe s'élève quant à lui à 4,7 milliards d'euros, en recul de 34 % d'une année à l'autre.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.20%