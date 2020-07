Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : tendance stable avant l'avalanche de résultats Cercle Finance • 27/07/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est stable ce lundi matin, les investisseurs semblant toujours à court de raisons pour acheter des actions avant l'avalanche de résultats prévue cette semaine. L'indice CAC 40 est proche des 4953 points. Le marché parisien reste stable alors que la saison des résultats va nettement s'accélérer cette semaine. Aux Etats-Unis, près d'un tiers des sociétés de l'indice S&P 500 ont prévu de dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine, parmi lesquelles Amazon, Apple et Facebook. S'y ajouteront de nombreux poids lourds européens de la trempe de SAP ou AstraZeneca ainsi qu'une série de ténors de la cote parisienne dont Airbus, BNP Paribas et Sanofi. 'L'évolution de l'épidémie de Covid-19, la perspective d'un nouveau plan de soutien à l'économie aux Etats-Unis et les craintes grandissantes d'une nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine continueront également de donner le 'la' sur les marchés cette semaine', préviennent ce matin les équipes de Danske Bank. Du côté de Washington, les Républicains devraient rendre public aujourd'hui leur nouveau plan de soutien visant à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront avec attention la publication, jeudi, de la première estimation du PIB des Etats-Unis au titre du deuxième trimestre, ainsi que les dernières données économiques concernant l'activité en Europe, prévues en fin de semaine. Du coté des valeurs, Faurecia publie au titre du premier semestre 2020 un résultat opérationnel de -114 millions d'euros, contre 645 millions un an auparavant, baisse qui reflète l'impact de la contraction des volumes liée à la crise de la Covid-19, en partie compensé par des économies. Faurecia table sur une marge opérationnelle d'environ 4,5% au second semestre 2020, ainsi que sur des ventes d'environ 7,6 milliards (avec une hypothèse de baisse de la production automobile mondiale d'environ 15% sur la période). Edenred a annoncé au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en recul de 31,4% à 100 millions d'euros, et un EBITDA en baisse de 17,8% (-12,8% en organique) à 255 millions, ainsi qu'une génération de free cash-flow de 113 millions. Atos affiche un BPA normalisé de 2,93 euros au titre des six premiers mois de 2020, contre 3,21 euros (pour les activités poursuivies) au premier semestre 2019, et une marge opérationnelle de 8,0% du chiffre d'affaires, en baisse de 110 points de base.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.34%