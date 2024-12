CAC40: tendance stable avant de nombreux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance proche de l'équilibre avant la publication de données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, qui paraîtront alors que la Fed doit ouvrir dans la journée sa dernière réunion de l'année. L'indice CAC40 reste proche des 7360 points.



Le marché parisien avait conclu la séance de lundi sur un repli de 0,7% à 7357 points, pénalisé à la fois par la décision de Moody's de dégrader la note souveraine de la France et par des PMI ayant confirmé la morosité de la conjoncture en Europe.



Bien que le CAC se soit remis dans de meilleurs rails depuis son creux du 27 novembre dernier, il est loin d'être certain que l'indice vedette connaisse une fin d'année très positive, préviennent les professionnels.



De leur point de vue, l'instabilité politique qui a caractérisé l'Hexagone ces derniers mois est en effet appelée à se poursuivre jusqu'en 2025.



'Malgré les niveaux de valorisation attrayants du CAC 40 (PER autour de 12-13), nous doutons qu'un rattrapage puisse avoir lieu dans les semaines, voire les mois à venir', juge Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Le CAC 40 est certes fortement internationalisé, avec des entreprises comme Schneider, Sanofi et Hermès qui réalisent plus de 75% de leurs activités en dehors de l'Europe', souligne-t-il.



'Mais il n'est clairement pas immunisé face au risque politique français', ajoute l'analyste.



'Résultat: l'indice parisien affiche sa pire performance annuelle depuis une décennie, avec un écart de 10% par rapport au STOXX Europe 600', conclut le stratège de Pictet.



Le CAC 40 accuse depuis le début de l'année un repli de l'ordre de 2,5%, alors que l'indice paneuropéen gagne à ce stade 7,8% sur l'exercice 2024.



Une nouvelle salve d'indicateurs économiques devrait venir animer les échanges dans la matinée, à commencer par les indices Ifo et ZEW en Allemagne, qui ne devraient pas réserver beaucoup de bonnes surprises.



Les investisseurs attendent également les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis pour jauger de l'évolution de la conjoncture Outre-Atlantique.



Outre les ventes de détail, les chiffres de la production industrielles et des stocks des entreprises sont également attendus dans la journée aux Etats-Unis.



La réunion du comité de politique monétaire de la Fed débute par ailleurs aujourd'hui et se terminera demain par une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera le patron de la Réserve fédérale sur le rythme des baisses à venir.



La Bourse de New York a fini sur une note mitigée lundi, mais le Nasdaq a réussi à inscrire de nouveaux plus hauts historiques grâce au fabricant de puces Broadcom, qui a grimpé de 11% grâce à ses projets dans l'IA.



Broadcom confirme ainsi son entrée dans le 'Top 10' des plus grandes capitalisations boursières mondiales avec une valorisation qui atteint désormais 1.170 milliards de dollars.



Les marchés de change hésitent avant les données clés concernant la trajectoire des politiques monétaires attendues dans les prochains jours.



Le dollar est immobile face l'euro, qui se maintient au-dessus de la barre de 1,05 face au billet vert.



Les rendements américains remontent un peu dans contexte attentiste, avec un rendement du Treasuries à dix ans qui évolue à 4,39%.



Le brut se montre lui aussi hésitant, toujours inquiet de la demande chinoise mais prudent avant les données sur la consommation des ménages américains qui éclaireront sur l'état de la demande Outre-Atlantique.



Le Brent avant d'à peine 0,2% à 74,1 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignote 0,1% à 70,8 dollars.





