CAC40 : tendance quasi stable malgré Wall-Street et l'Asie

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est quasi stable mardi en début de séance, malgré la progression de Wall Street et des marchés asiatiques, après des déclarations jugées encourageantes de la Réserve fédérale concernant l'inflation. L'indice CAC 40 reste proche des 6406 points. Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale, a estimé hier que les pressions inflationnistes n'étaient que 'passagères', ce qui semble favoriser l'appétit pour le risque. La résurgence de l'inflation - qui a marqué une forte accélération aux Etats-Unis en avril - est devenue depuis quelques semaines une source de préoccupation pour les marchés. Mais la tension semble quelque peu en train de retomber, comme l'illustre la détente des taux américains, avec un T-Bond à 10 ans qui revient autour du seuil de 1,60% ce matin. Les marchés bénéficient par ailleurs du retour en grâce des valeurs de croissance, technologiques en tête. La Bourse de New York a profité hier d'un regain d'intérêt pour les semi-conducteurs et les 'GAFAM': Alphabet a repris 2,6%, Apple 1,3% et Microsoft 2,3%. A Paris, l'indice CAC 40 est, lui, parvenu à se hisser au-dessus de sa résistance des 6400 points en reprenant 0,3% à 6408,5 points, dans des volumes toutefois dignes d'une séance de Noël, lundi de Pentecôte oblige. En Europe, la séance de mardi sera animée entre autres par la publication de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, en attendant une nouvelle série d'indicateurs américains, dont le dernier indice du Conference Board. Après son sursaut spectaculaire du printemps, l'indice de confiance compilé par l'organisation patronale pourrait avoir marqué le pas au mois de mai. A Paris, Sodexo annonce que le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a confirmé la décision arbitrale, favorable à Sodexo, rendue le 28 janvier 2019 dans le cadre de la procédure qui l'opposait à l'Etat hongrois depuis 2014. Pour rappel, cette décision arbitrale ordonnait le versement par l'Etat hongrois d'une indemnité de 73 millions d'euros et d'intérêts à Sodexo. Saint-Gobain a annoncé un investissement d'environ 25 ME dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad en Norvège, permettant d'accroître ses capacités de production d'environ 40% et de faire de son usine le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone au monde. Abivax fait part de résultats positifs de l'étude clinique d'induction de phase 2b et de données préliminaires positives de la phase de maintenance dans la rectocolite hémorragique (RCH), avec son ABX464. Il prévoit d'initier la phase 3 avant la fin de l'année.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.02%