CAC40: tendance prudente avant une salve de statistiques

(CercleFinance.com) - Le CAC40 affiche une tendance prudente ce matin pour cette séance des '4 sorcières', au lendemain d'une journée qui a vu l'indice parisien résister globalement à plusieurs statistiques ternes parues aux Etats-Unis. L'indice progresse que de 0,3% vers 8190Pts.



'Les données américaines de cet après-midi ont été relativement mitigées', constatait jeudi soir Michael Brown, chez Pepperstone, pointant un rebond assez solide des ventes au détail, mais aussi une hausse annualisée des prix producteurs la plus forte depuis septembre.



'Il est très peu probable que les données fassent bouger le curseur en termes de perspectives du FOMC, la première baisse de 25 points de base étant encore susceptible d'intervenir en juin', jugeait cependant cet analyste de marché.



Ce troisième vendredi de mars sera marqué par les '4 sorcières', c'est-à-dire l'expiration trimestrielle de quatre types de produits dérivés, ainsi que par une nouvelle salve de statistiques aux Etats-Unis, dont les prix à l'importation et la production industrielle.



Les opérateurs parisiens ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation en France pour le mois de février, annoncé en estimation provisoire à +2,9% en rythme annuel après +3,1% en janvier. Sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 3% en février 2024, selon l'Insee qui révise donc son estimation provisoire.



Dans l'actualité des valeurs, Bolloré a publié jeudi soir un résultat net part du groupe de 268 millions d'euros pour 2023, après 3,4 milliards l'année précédente, pour un chiffre d'affaires stable à près de 13,7 milliards (-5% en organique).



A la suite de l'annonce faite en novembre, Spie fait part de la finalisation de l'acquisition de ROBUR Industry Service Group GmbH, les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues et les conditions suspensives ayant été levées dans leur ensemble.



Elis annonce avoir placé, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 400 millions d'euros d'obligations seniors non garanties, dont la maturité est de six ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75%.



Euroapi a suspendu ses perspectives 2024, en raison de la suspension de la production d'APIs à son site italien de Brindisi sur des défaillances du contrôle qualité, situation qui devrait impacter la performance opérationnelle et financière du groupe.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.56%