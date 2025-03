CAC40: tendance négative avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli vendredi dans l'attente de la parution cet après-midi des chiffres de l'emploi américain, qui devraient confirmer le ralentissement de la première économie mondiale. L'indice CAC40 recule de 1% vers 8115 points.



La prudence est susceptible de limiter les prises de positions à quelques heures de la publication des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur l'état de santé de l'économie du pays.



Les analystes prévoient en moyenne 160.000 créations de postes en février après les 143.000 enregistrés en janvier, pour une stabilité du taux de chômage à 4%.



Ces données seront d'autant plus suivies que quelques signaux inquiétants ont commencé à apparaître cette semaine, à commencer par un rapport ADP ayant fait état des plus faibles créations d'emplois dans le secteur privé depuis le mois de juillet.



'Une dégradation du marché de l'emploi alors que les hausses de droits de douane vont augmenter le niveau des prix va compliquer la conduite de la politique monétaire de la Fed', prévient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



A ce titre, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'exprimera à 18h30 (heure de Paris) sur les perspectives économiques des Etats-Unis à l'occasion d'une conférence organisée à New York par l'Université de Chicago.



Les chiffres du marché du travail américain s'annoncent déterminants pour la performance hebdomadaire du CAC 40, qui affiche pour l'instant un gain symbolique de l'ordre de 0,1% sur la semaine.



En Europe, dans l'attente des indicateurs américains, la matinée sera animée par la publication des derniers chiffres de la croissance en zone euro au 4ème trimestre.



Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au cours du quatrième trimestre 2024, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En France, le solde commercial se maintient à - 5,6 milliards d'euros en janvier 2025 selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes. Sur le mois, les exportations et les importations sont stables : 50,7 milliards d'euros pour les exportations et 56,3 milliards d'euros pour les importations.



La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, en dépit de la décision de Donald Trump de suspendre l'essentiel des droits de douane contre le Mexique et sur certains produits canadiens jusqu'au 2 avril.



L'indice Dow Jones a perdu près de 1%, le S&P 500 s'est replié de 1,8% et le Nasdaq lâchait 2,6%.



La confusion entourant les questions commerciales entretient depuis le début de la semaine une réelle nervosité du côté de Wall Street, avec des séances en montagnes russes qui se terminent la plupart du temps par une correction.



Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à 10 ans allemand se maintient à son plus haut niveau depuis octobre 2023, alors que la BCE a reconnu hier que sa politique monétaire devenait 'moins restrictive'.



Le rendement à dix ans américain remonte en parallèle au-dessus de 4,28%.



Sur le marché des changes, le dollar enchaîne désormais cinq séances consécutives de baisse face à l'euro, incapable de rebondir face aux incertitudes sur le commerce.



En se maintenant bien au-dessus du seuil psychologique de 1,08 contre le billet vert, la monnaie unique européenne revient à des sommets qui n'avaient plus été atteints depuis novembre dernier.



Sur le front de l'énergie, les cours pétroliers se dirigent vers des pertes de 5% sur la semaine, même si le Brent rebondit timidement de 0,1% à 69,5 dollars le baril ce matin, tandis que le WTI est stable à quasiment 66,4 dollars.





