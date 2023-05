Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: tendance hésitante en début de séance information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - Après un gain de 0,6% à 7492 points vendredi, la Bourse de Paris débute la semaine de façon assez hésitante vers 7490Pts alors que le dossier du plafond de la dette américaine devrait rester au centre de l'attention.



Pour rappel, Wall Street a terminé en léger repli vendredi, sur 'des informations qui indiquaient que les négociations avaient été interrompues, une pause soudaine qui renforçait les craintes qu'un accord ne soit pas conclu bientôt', selon Wells Fargo.



Les négociations à Washington en vue de relever le plafond de la dette, et donc d'éviter un défaut des Etats-Unis à brève échéance, devraient rester dans toutes les têtes ce lundi, d'autant plus qu'aucune donnée majeure n'est prévue.



Néanmoins, les prochains jours verront paraitre les indices PMI en estimation flash, l'inflation au Royaume-Uni, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB allemand.



Aux Etats-Unis, la fin de la semaine sera marquée par la publication d'une nouvelle estimation de la croissance économique, puis des revenus et dépenses des ménages, accompagnés d'un indice des prix PCE habituellement scruté de près par la Fed.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi fait part de la présentation de résultats positifs d'un essai de phase III évaluant son Dupixent dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, au congrès international de l'American Thoracic Society.



Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce le lancement réussi de cinq satellites de rechange additionnels qu'elle a construits pour la constellation modernisée de satellites de télécommunications Iridium.



TotalEnergies indique avoir reçu du ministère de la Transition énergétique et des communautés autonomes, les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets solaires pour une capacité totale estimée à trois gigawatts en Espagne.