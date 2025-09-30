CAC40: tendance hésitante avec un possible 'shutdown' ce soir aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 11:30
'L'impact direct d'un 'shutdown' (fermeture partielle des administrations fédérales) sur les marchés financiers est susceptible d'être réduit', tempérait lundi Mark Haefele, chief investment officer d'UBS Global Wealth Management.
Aussi, ce dernier indiquait 'maintenir des perspectives positives pour les actions américaines, qui devraient continuer à être soutenues par des fondamentaux favorables et des thèmes d'innovations transformantes'.
'Les investisseurs qui cherchent à gérer les risques liés au timing devraient envisager d'utiliser les baisses du marché pour accroître leur exposition à nos secteurs préférés', poursuivait-il, mentionnant par exemple les utilities et la santé.
De nombreuses données étaient attendues en ce dernier jour de septembre, notamment en France avec une première estimation de l'inflation pour le mois qui s'achève et les dépenses de consommation des ménages pour août.
Selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient en France de 1,2% sur un an en septembre 2025, marquant ainsi une accélération de l'inflation exprimée en rythme annuel après +0,9% en août.
Cette hausse du taux d'inflation annuel s'expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.
En août 2025, les dépenses de consommation des ménages en biens en France repartent un peu à la hausse sur un mois avec un gain de 0,1% en volume (après -0,6% en juillet, données révisées d'une estimation initiale qui était de -0,3%).
L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la consommation en biens fabriqués rebondit de 0,3% en août (après -0,3% le mois précédent), tandis que la consommation alimentaire et celle en énergie sont quasi stables.
Toujours au chapitre des statistiques du jour, est attendu l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board.
Dans l'actualité des valeurs, Valneva fait état de données quatre ans après une vaccination avec une seule dose de son vaccin contre le chikungunya, démontrant une persistance des anticorps chez les 65 ans et plus, comparable à celle des jeunes adultes.
Nexity annonce la mise en place d'un nouveau comité exécutif de 7 membres, présidé par sa PDG Véronique Bédague, pour 'piloter la mise en oeuvre de la stratégie avec pour priorité le déploiement du 'New Nexity' et prendre les arbitrages nécessaires'.
Le groupe de tourisme Pierre & Vacances-Center Parcs confirme prévoir un EBITDA ajusté à plus de 180 millions d'euros sur l'exercice 2025, revendiquant 'un bilan positif sur la saison estivale', et affiche un objectif de 270 MEUR à horizon 2030.
