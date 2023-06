CAC40: tendance haussière, le secteur auto en renfort information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,3% ce matin, autour des 7310 points, notamment tirée par le secteur auto avec +7;4% pour Renault qui a annoncé relever ses perspectives (voir plus bas) et +2,7% pour Stellantis.



Un vent favorable souffle depuis le début de semaine à Paris : lundi, mardi et mercredi, l'indice a gagné respectivement +0,3%, +0,4% puis 1%.



Sur le front des statistiques, en zone euro, les investisseurs vont attendre avec une certaine fébrilité les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne, qui paraîtront à 14h00 alors que les pressions inflationnistes persistent dans la région.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes sur l'évolution des taux de la Banque centrale européenne (BCE), qui semble toujours aussi décidée à poursuivre son resserrement monétaire face à une inflation toujours trop élevée.



Mardi, les investisseurs avaient pris bonne note des déclarations très fermes tenues par Christine Lagarde à l'occasion du forum des banquiers centraux de Sintra (Portugal).



Pour la présidente de la BCE, l'inflation reste trop forte en Europe et l'institution va devoir poursuivre sa lutte contre la hausse des prix 'quoi qu'il en coûte'.



Sur le compartiment obligataire, la détente reste pourtant de mise, le rendement des obligations souveraines allemandes à 10 ans continuant d'osciller autour du seuil de 2,30%.



Aux Etats-Unis, les opérateurs de marchés surveilleront avec attention à 14h30 la troisième estimation du PIB de premier trimestre, ainsi que les chiffres hebdomadaires des inscriptions aux allocations chômage.



Sur le marché des changes, le dollar se refait une petite santé suite aux propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a confirmé depuis Sintra que les taux américains devraient être encore relevés par deux fois.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Orange annonce qu'à l'issue de sa revue stratégique concernant Orange Bank, il a l'intention de se retirer du marché de la banque de détail et est entré en négociation exclusive avec BNP Paribas pour accompagner les clients de sa filiale bancaire.



Renault Group annonce revoir à la hausse ses perspectives pour l'année 2023, pointant 'principalement la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur'. Il vise notamment une marge opérationnelle groupe entre 7 et 8% (et non plus supérieure ou égale à 6%).



EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord de licence exclusif, pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans, avec Jimmy Choo pour la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Jimmy Choo.



Alstom fait part de la conclusion avec Northrail AG d'un accord-cadre portant sur la fourniture de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, assorti d'un service de maintenance complet pendant une période pouvant aller jusqu'à 16 ans.



Enfin, afin d'accélérer son soutien à l'économie circulaire, Société Générale annonce prendre une participation dans Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF), présenté comme 'le seul fonds de dette privée en Europe dédié à l'économie circulaire'.