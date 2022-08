CAC40: tendance haussière, franchit les 6.600 points information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, autour des 6600 pts, dans un contexte de marché qui reste favorable aux actifs risqués même si la prudence semble de mise avant une série d'indicateurs.



Les investisseurs ont pu prendre connaissance des derniers chiffres de l'emploi au Royaume-Uni. D'après des chiffres dévoilés ce matin par l'ONS, l'institut national de la statistique, le taux de personnes ayant un emploi s'est ainsi replié de 0,1 point sur la période, à 75,5%, un chiffre qui reste inférieur aux niveaux qui prévalaient avant la pandémie.



Le taux de chômage calculé selon les normes britanniques ressort lui aussi en baisse de 0,1 point sur la période, à 3,8%.



Maintenant que la saison des résultats arrive à son terme, il ne reste plus que les indicateurs pour aider les acteurs de marché à évaluer la santé de l'économie et à déterminer l'évolution de la politique monétaire des grandes banques centrales.



'Le risque d'une récession continue de peser sur les marchés alors que le rendements obligataires et les prix des matières premières refluent', s'inquiètent ce matin les analystes de Danske Bank.



'Les banques centrales, à l'exception de la Banque populaire de Chine, restent attachées à ramener l'inflation sous contrôle, au moment où de plus en plus d'indicateurs témoignent d'un risque de récession', ajoutent-ils.



Les chiffres de la construction immobilière et de la production industrielle aux Etats-Unis seront également surveillés de près afin de savoir si la première économie mondiale continue de bien résister.



Les cours du pétrole resteront aussi un déterminant de la tendance boursière, la dégringolade du brut léger américain ayant largement freiné la progression de Wall Street hier.



Dans l'actualité des sociétés, Navya annonce un partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un projet pilote de service de transport de passagers par véhicule autonome en Écosse. Son véhicule est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023.



Crossject annonce la délivrance par le BSI2 (organisme notifié) des certificats ISO 13485 : 2016 pour ses sites de Dijon et Arc les Gray, certification dont le périmètre couvre ainsi tout le cycle de vie du système d'injection sans aiguille Zeneo.