CAC40: tendance favorable, au contact des 7.000 pts information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 17:48

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour avec un gain de 0,48%, à 6.999 pts, après une séance marquée par une forte volatilité: l'indice parisien a gagné jusqu'à 1% ce matin avant de basculer dans le rouge vers 14h (-0,45%) et de retrouver le contact des 7.000 pts ce soir.



Le bilan du mois de janvier se chiffre à environ -2,2% mais c'est surtout la nervosité des échanges qui marque une rupture par rapport à une année 2021 unidirectionnelle.



Outre-Atlantique, le S&P 500 gagne 0,5%, le Nasdaq progresse de 1,8% tandis que le Dow Jones cède moins de 0,1%.



Et comme souvent, quand la tendance redevient favorable, les investisseurs se ruent sur les valeurs du luxe : +2,4% pour L'Oréal, +1,8% sur Hermès, +1,3% pour Kering.



La bourse de Francfort (+0,75%) a longtemps fait cavalier seul à la hausse ce lundi grâce au repli de l'inflation annuelle en l'Allemagne au mois de janvier : elle est estimée à +4,9% selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de la statistique, un taux annualisé en repli de 0,4 point par rapport à celui du mois précédent.



'Le taux d'inflation reste élevé malgré l'absence des effets de base causés en 2021 par la réduction temporaire des taux de taxe sur la valeur ajoutée et la forte baisse des prix des produits pétroliers minéraux en 2020', note Destatis.

Sur une base harmonisée en fonction des normes européennes, les variations mensuelle et annuelle des prix sont estimées à respectivement +0,9% et +5,1% en janvier.



Mais c'était sans compter sur la remontée du baril au-delà de 90$: le mois de janvier ne constitue peut-être qu'une parenthèse, une accalmie provisoire.

Aux Etats-Unis, le PMI de Chicago est ressorti en légère hausse en janvier (65,2 contre 63,1) mais ce qui occupe toutes les conversations, c'est le niveau de l'inflation qui atteint +7% en donnée brute et +5,5% en estimation 'PCE'. C'est beaucoup... et même beaucoup trop : et si la FED entamait son cycle de hausse de taux par un tour de vis de 50Pts dès mi-mars ?

Raphael Bostic, le patron de la FED d'Atlanta a mis cette hypothèse sur la table ce week-end, ce qui n'a pas tardé à peser sur les 'futures' et préfigure une réouverture en repli du Dow Jones et du S&P500.



Cette semaine sera encore très chargée en publications de résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique à l'instar d'Alphabet, Amazon, AMD, ExxonMobil, Meta ou Nokia notamment.

Les opérateurs suivront aussi avec intérêt - et inquiétude - l'évolution du dossier ukrainien et les négociations entre l'OTAN et la Russie.



Principal rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la BCE, jeudi, ne devrait pas donner lieu à des annonces majeures de la part de l'institution.



'Les arguments en faveur de la normalisation de la politique monétaire de la BCE se renforcent mais une hausse des taux en 2022 est très peu probable', rappelle-t-on du côté de chez Generali Investments.



Les investisseurs comptent par ailleurs sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour dissiper leurs inquiétudes actuelles sur la conjoncture.



L'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre, qui sera publiée aujourd'hui, devrait leur permettre d'en savoir plus sur l'impact d'Omicron au niveau de l'activité.



Le brusque regain de volatilité sur les marchés d'actions depuis le début de l'année a pris par surprise de nombreux investisseurs, habitués à la trajectoire régulièrement haussière des Bourses, même en temps de pandémie.



Avec le retour de la volatilité, 2022 s'annonce plus complexe pour les investisseurs étant donné la réduction du soutien de la Réserve fédérale.



Dans ce contexte, bon nombre d'acteurs de marché devraient commencer à adopter une approche d'investissement plus active et procéder à des rotations actives au sein de leurs portefeuilles à mesure que les conditions évolueront.



Dans l'actualité des sociétés françaises, on a appris l'éviction du directeur général d'Orpea (-7% après +4% ce matin), après la publication d'un livre-enquête dénonçant les pratiques du géant des maisons de retraite.

Le titre avait perdu près de 50% en cinq jours avant de reprendre vendredi. Le directeur général France du groupe est convoqué demain par la ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, pour répondre aux interrogations soulevées par l'enquête.



Sanofi annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé d'étendre les indications de son Dupixent dans l'UE pour le traitement de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2 chez l'enfant âgé de six à 11 ans.



TotalEnergies annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec le Rwanda Development Board, l'organisme public rwandais chargé d'accélérer le développement économique du Rwanda, en vue d'une collaboration sur des projets liés au secteur de l'énergie.

La société a aussi annoncé ce soir renforcer sa présence au Mozambique via l'acquisition du réseau de stations-service, de l'activité de vente de produits pétroliers et des actifs logistiques de BP.



Enfin, Thales Alenia Space annonce avoir signé un contrat avec l'entreprise aérospatiale et de défense sud-coréenne LIG Nex1, prévoyant la fourniture d'un processus numérique à la pointe de la technologie pour le satellite de télécommunications GEO-KOMPSAT-3