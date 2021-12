CAC40: tendance à peu près atone, clôture mitigée à W-Street information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 11:28

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris entame la séance à peu près atone sur le CAC40 vers 7183 points, au lendemain d'une clôture mitigée à Wall Street, où le Dow Jones a gagné moins de 0,3% et le Nasdaq Composite a cédé près de 0,6%.



'Les valeurs technologiques ont vacillé à la suite du rally des actions à méga-capitalisation de lundi. Les faibles volumes, inférieurs d'environ 40% à la moyenne sur 30 jours pour le S&P 500, ont exacerbé les fluctuations du marché', explique Wells Fargo.



'Les investisseurs sont restés prudemment optimistes dans un contexte de tendances saisonnières positives associées à la dernière semaine de l'année et d'informations positives au sujet de la Covid-19', souligne toutefois la banque californienne.



Le dossier sanitaire pourrait d'ailleurs rester au coeur des préoccupations des opérateurs ce mercredi, en l'absence de données macroéconomiques majeures, et alors que l'actualité des sociétés se montre relativement absente.



Parmi les rares nouvelles du jour, Teleperformance annonce l'acquisition de Senture, un acteur majeur de la gestion externalisée des processus métiers (BPO) auprès des administrations aux États-Unis, détenu par la société d'investissement Kingswood Capital Management.



Neoen annonce avoir effectué la mise en service du Bulgana Green Power Hub, dans l'Etat australien du Victoria, un actif hybride ayant la capacité de générer 750.000 MWh d'énergie verte par an et d'approvisionner ainsi en électricité environ 150.000 foyers.



L'équipementier aéronautique Figeac Aéro publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2021-22 en forte amélioration à -21,9 millions d'euros, contre -51,1 millions un an auparavant, avec un chiffre d'affaires en croissance de 27% à 119,9 millions.



Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 6,4 euros sur Figeac Aéro, expliquant attendre l'issue des négociations avec les différents créanciers (début 2022) mais juger que 'la probabilité d'un accord favorable à Figeac s'accroit avec le soutien d'ACE'.