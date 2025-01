CAC40 : surperforme grâce au luxe, salue la détente des taux information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Après cinq séances consécutives de hausse, la bourse de Paris en rejoute une 6ème (+0,4% à +0,5%): le CAC40 qui a franchi les 7.500 puis 7650 se hisse vers 7.770 et semble comme 'aspiré' vers les 7.800 (le gros zénith testé le 27 septembre).

Le CAC40 profite une fois de plus de la bonne forme du luxe avec +2,5% pour LVMH et Hermès et l'indice affiche déjà une progression annuelle qui dépasse les +5% depuis le 1er janvier.

A noter que gâce au 'luxe', le CAC surperforme nettement l'Euro-Stoxx50 qui reste en panne (-0,1% à 5.155/5.160Pts).



La séance s'avère plus animée que la veille sur les marchés d'actions avec la réouverture de New York (fermée hier en raison du week-end de trois jours du 'Martin Luther King Day') : les indices US ont rouvert en hausse modérée avec +0,7% sur le Dow Jones et +0,5% sur le S&P500, seulement +0,1% pour le Nasdaq (Netflix publiera ses résultats ce soir) .

Lors de son discours d'investiture Donald Trump a promis, sans surprise, d'accorder la priorité à l'Amérique mais il est resté vague concernant la mise en place de nouveaux droits de douane (25% appliqués contre le Canada et le Mexique au 1er février ?).



'Les investisseurs en actions font le plein, car les réductions d'impôts et les politiques de déréglementation promises devraient stimuler les bénéfices des entreprises', estime Bruno Lamoral, gérant de portefeuilles chez DPAM.



'Les investisseurs ont gardé en mémoire que sa première présidence fut marquée par une forte volatilité des actifs financiers, mais surtout par une hausse de 68% du S&P 500', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Côté 'Macro', il y avait une première statistique aux Etats-Unis ce mardi : l'indice 'Philly-FED' d'activité manufacturière ressort en recul à -9,1 contre -3,4 en décembre.

En Europe, le 'sentiment économique' des experts des marchés financiers pour l'Allemagne se détériore en janvier, à en croire l'indice de perspectives ZEW qui ressort en repli de -5,4Pts, à +10,3.



'Cela pourrait s'expliquer, entre autres, par les chiffres négatifs de la croissance du PIB récemment publiés et par l'augmentation des pressions inflationnistes', explique le président de l'institut ZEW, Achim Wambach.



Cependant, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne par les experts des marchés financiers ne change que légèrement, l'indice correspondant augmentant de 2,7 points pour s'établir désormais à -90,4.



Avec la réouverture des marchés américains, le compartiment obligataire retrouve de l'animation : la journée est positive et les T-Bonds 2034 effacent -5,7Pts à 4,547%, ce qui permet au rendement du Bund allemand à dix ans de se détendre de -2Pts vers 2,47% tandis que celui de l'OAT de même échéance recule de -3Pts vers 3,269%, ainsi que les BTP italien à 3,600%.



Sur le marché pétrolier, le baril de Brent subit des prises de bénéfice et évolue autour des 794$ (-0,85%).

L'Euro s'effrite de de -0,2% et recule vers 1,0380 face au $.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales Alenia Space et Hispasat annoncent le lancement de la phase de développement, fabrication, vérification et validation du prototype de QKD-GEO, le système espagnol de distribution quantique de clés depuis l'orbite géostationnaire.



Lacroix annonce la cession de son segment City-Mobilité à Swarco, une opération qui devrait être effective au plus tard à la fin du premier trimestre 2025.



Enfin, Renault Group fait part de la nomination de Duncan Minto comme nouveau directeur financier, à partir du 1er mars. Il succédera à Thierry Piéton qui a choisi de quitter le groupe le 28 février pour 'relever un nouveau défi professionnel, annoncé prochainement'.







