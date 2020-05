Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : surmonte l'avis négatif des juges allemands sur BCE Cercle Finance • 05/05/2020 à 18:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris en termine pratiquement au plus haut du jour avec +2,4% à 4.483 dans le sillage de Wall Street (+1,7% à +2%) mais dans des volumes qui demeurent modestes: à peine 2MdsE à 17H29 et 2,95MdsE à 17H35 L'Euro-Stoxx50 gagne de son coté +2,1% (vers 2.876), la différence de performance s'expliquant par le rôle moteur de Total (+8%) au sein du CAC, avec une capitalisation de l'ordre de 8% de l'indice parisien. Les opérateurs ont digéré l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle de Karlsruhe qui ne valide qu'en partie les nouvelles mesures de soutien massif (PPSP de 750MdsE) de la BCE. La Bundesbank ne pourra pas s'associer à des programmes de rachats qui dérogeraient à la règle du respect de la proportionnalité des émissions de dette souveraine de chaque pays: en d'autres termes, interdiction de surpondérer la dette italienne au détriment de la dette germanique (sachant que l'Allemagne émet beaucoup moins de 'papier' que l'Italie). Dans le texte : la haute Cour estime que 'la Bundesbank ne peut plus participer à la mise en oeuvre et à l'exécution des décisions de la BCE' car les montants de rachats proposés sont 'disproportionnés par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme.' Sans la participation de la Bundesbank, le périmètre du PPSP devrait être fortement revu à la baisse... mais en réalité, aucune action de la BCE n'a jamais été mise en oeuvre sans la participation de l'ensemble des banques centrales de l'Eurozone: une réunion d'urgence a été programmée dès ce soir à la BCE. Aux Etats Unis, les chiffres les plus attendus sont sortis vers 16H: l'indice PMI composite d'IHS Markit de l'activité dans le secteur privé ressort à 27, un peu en-deçà de l'estimation flash de 27,4. Le PMI accuse un repli de -13,9Pts par rapport aux 40,9 du mois de mars, établissant ainsi son pire score depuis l'origine. L'autre baromètre majeur publié ce mardi était l'indice ISM non-manufacturier (baromètre de l'activité du secteur tertiaire): il chute de 52,5 vers 41,8 en avril et surprend agréablement car le consensus l'anticipait en chute de -16Pts vers 36,8. Déception du côté du déficit commercial qui s'est creusé à -44,4 milliards de dollars en mars 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -39,8 milliards le mois précédent (révisé de -39,9 milliards en estimation initiale). Ce déficit, qui s'est donc accru de 11,6% d'un mois sur l'autre, se montre légèrement plus important que prévu en consensus, puisque les économistes l'anticipaient en moyenne à -44,1 milliards de dollars sur le mois de mars. Cette dégradation reflète une diminution de 9,6% des exportations américaines, à 187,7 milliards de dollars, plus forte donc que la contraction de 6,2% des importations des Etats-Unis, à 232,2 milliards. Cette séance est marquée par un spectaculaire rebond du pétrole, de +8,5% à Londres vers 30,4$ et à New York avec un WTI qui flambe de +18,5% à 24,2$ sur la publication d'une nette réduction de la production de 'shale oil' aux Etats Unis la semaine dernière. Du côté des valeurs, on retiendra notamment que Total (+7,95%) publie un résultat net ajusté part du groupe de 1,78 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de 2020. Celui-ci est en baisse de 35% en comparaison annuelle, mais à 66 cents par action, le BPA correspondant a battu du dix cents le consensus. Les investisseurs saluent le maintien du dividende en 2020 mais la visibilité est faible sur 2021. BNP Paribas (+4%) publie un résultat net part du groupe de 1.282 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse 33,2% en données totales, mais en progression de 6,7% hors impacts majeurs de la crise sanitaire. Crédit Agricole prend de son côté +3,8% et reste à une longueur de CapGemini avec +6,2%. Le groupe de services et de restauration Elior Group (-0,9%) indique, à titre préliminaire, que son chiffre d'affaires s'est établi à 2.459 millions d'euros au premier semestre 2019-20, en baisse de 5,2% en données totales et de 6,2% en organique. Lagardère (-6,5%) rechute suite au rejet des motions d'Amber Capital qui visait notamment à révoquer les pleins pouvoirs dont Arnaud Lagardre bénéficie au travers de la commandite du groupe, Vincent Bolloré et Bernard Arnaud ont fait pencher la balance en faveur du dirigeant dynastique

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.40%