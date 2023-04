CAC40: stagne depuis 8 heures, calme général sur taux/devise information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - Wall Street a rouvert il y a 90 minutes mias rien ne bouge: la bourse de Paris stagne interminablement depuis l'ouverture entre 7.320 et 7.340, c'est à dire exactement le même corridor de fluctuations que la veille (90% des échanges se sont déroulés entre ces 2 bornes) et l'indice phare grappille 0,2% à 40Mn de la clôture, avec ce même pivot des 7.330 points qui avait 'ancré' les échanges la veille.

Les volumes restent dignes d'un creux de mois d'août (1,45MdsE échangés en 6 heures et demi) : les opérateurs ne prennent aucune initiative en amont d'un week-end pascal de quatre jours.

Le CAC pâtit d'un (rare) recul collectif des valeurs du luxe : -1,8% à -2% sur LVMH, Hermès et Kering, -3,2% sur L'Oréal.

L'Euro-Stoxx50 grappille également +0,2% à 4.305, hors zone Euro, le FT-100 se distingue à Londres et flirte avec les +1% de hausse.

Wall Street évolue comme la veille en légère baisse avec -0,3% vers 33.400Pts sur le 'Dow', -0,4% sur le S&P500 et -0,7% sur le Nasdaq (après -1,1% la veille).



A noter que toutes les places européennes d'Euronext seront fermées demain (Vendredi Saint) et le resteront jusqu'au Lundi de Pâques inclus, tandis que les marchés américains resteront portes closes uniquement ce vendredi.



Dans ce contexte, les investisseurs préfèrent limiter les risques, d'autant que la publication des statistiques mensuelles de l'emploi américain est attendue demain et que les acteurs ne pourront y réagir qu'au retour du week-end.



Selon les anticipations, ce rapport devrait montrer un rythme d'embauches ralenti aux Etats-Unis en mars, avec 225.000 créations de postes prévues contre 311.000 nouveaux postes au mois de février.



Les investisseurs ont pris connaissance du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis : elles ont apparemment reculé de 18.000 la semaine du 27 mars, s'établissant ainsi à 228.000 contre 246.000 la semaine précédente (chiffre fortement révisé par rapport aux 198.000 annoncés la semaine dernière, en raison d'un changement dans la méthodologie de calcul, indique le département du travail).



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 6000 pour atteindre 1.823.000 (chiffre révisé par rapport à 1.689.000) lors de la semaine du 20 mars, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.



En Europe, les acteurs du marché ont pu prendre découvrir dans la matinée les chiffres de la production industrielle en Allemagne. Celle-ci a augmenté de 2% entre janvier et février 2023, selon Destatis, après une progression de 3,7% (révisée d'un chiffre provisoire qui était de +3,5%) en janvier.



'Par conséquent, l'indice ajusté de la production depuis décembre 2022 a progressé de 5,8%, ce qui a plus que compensé la baisse significative enregistrée en décembre (-2,4%)', souligne l'office fédéral de statistiques.



En février, la production de l'industrie hors énergie et construction s'est accrue de 2,4% par rapport à janvier, croissance tirée en particulier par un bond de 7,6% de la fabrication de véhicules et pièces automobiles, premier secteur industriel allemand.



Les marchés obligataires restent plutôt stables à la veille d'un long weekend, ponctué demain par la publication du 'NFP' (alors que les opérateurs seront en congé): les écarts s'avèrent inférieurs à 1Pt sur les OAT et les Bunds et le rendement des Treasuries à dix ans US se détend de -1,5Pt vers 3,272%, au contact du plus bas niveau depuis septembre dernier.

Peu de mouvement sur le FOREX avec mais l'Euro inverse la vapeur : il passe de -0,15% à +0,15% face au $ à 1,0925.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, Trigano annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de près de 100% du capital des sociétés Loisirs Evasion, Loisirs 40, Loisirs 47 et ATC 64 (groupe Alonso).



Bouygues a annoncé jeudi que la Cour d'appel de Paris avait débouté sa filiale Bouygues Telecom à l'issue d'un recours déposé dans le cadre de son contentieux l'opposant à Free Mobile.



Savencia Fromage & Dairy annonce l'acquisition de Sucesores de Alfredo Williner, un des acteurs majeurs des produits laitiers en Argentine, collectant du lait de haute qualité à destination de ses sites industriels situés dans la province de Santa Fe.



Enfin, Orange annonce l'émission d'un milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, 'en profitant de conditions de marché favorables reflétées par l'absence de prime de nouvelle émission'.