CAC40: stagne autour de son point d'équilibre information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue proche de son point d'équilibre, autour des 6515 points, au lendemain d'un net recul outre-Atlantique, avec -2,2% sur le Nasdaq et -1,4% sur le S&P500.



En cette veille de réveillon de Noël, les investisseurs devraient se garder de prendre trop de risques: la journée s'annonce donc calme sachant que bon nombre d'intervenants de marché sont déjà partis en vacances et que les Bourses de Londres et Dublin fermeront de manière anticipée à la mi-journée.



Les places de Paris, Francfort, Milan, Madrid, Zurich et New York seront ouvertes, elles, toute la journée, mais resteront fermées lundi, ce qui promet des volume d'échanges peu étoffés.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des prix à la production de l'industrie française. En novembre 2022, ils ont augmenté à nouveau sur un mois (+0,9%), après un repli en octobre (-1,1%).

Sur un an, ils continuent d'augmenter fortement, de +18,5% après +21,4% en octobre.



L'Insee, qui publie ces données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables, précise que les prix de production de l'industrie française hors énergie augmentent de 0,2% sur un mois et de 12,8% sur un an.



De leur côté, les prix d'importation des produits industriels baissent pour le troisième mois consécutif (-0,4% après -1,2% en octobre et -3% en septembre). Sur un an, ils continuent d'augmenter fortement mais décélèrent (+12% après +15%).

Le début de séance en Europe sera rythmé par la publication des prix à la production industrielle en France, puis de la deuxième estimation du PIB espagnol au titre du troisième trimestre.



Aux Etats-Unis, la journée sera animée par la parution des dépenses des ménages, des commandes de biens durables, des ventes de logements neufs et de la confiance des consommateurs du Michigan.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains restent orientés à la baisse sous l'effet de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés moins risqués.



Le taux du 10 américain, référence absolue dans son secteur, cède un point de base pour redescendre sous 3,67%.



Dans l'actualité des sociétés, HRS et Engie Solutions annoncent conjuguer leurs savoir-faire pour accélérer la réalisation de projets liés à l'hydrogène, avec un objectif de 15 projets d'ici à 2026 dont quatre d'ici à 2024, en priorité pour les écosystèmes de mobilité décarbonée.



Faurecia, Michelin et Stellantis annoncent avoir entamé des négociations exclusives visant à permettre à Stellantis de prendre une participation au capital de Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission, aux côtés des actionnaires existants Faurecia et Michelin.



Crédit Agricole annonce que sa filiale Crédit Agricole Assurances (CAA) a signé avec Banco BPM (BBPM) un protocole d'accord pour pouvoir fournir des produits d'assurance non-vie et des services connexes au travers des réseaux de distribution de BBPM.