CAC40 : stable malgré pluie de records à WStreet après le NFP

(CercleFinance.com) - Aucune réaction à la publication des chiffres de l'emploi aux Etats Unis à 14H30, et pas davantage au double record absolu inscrit d'entrée de jeu par le Nasdaq (+0,4% à 14.382) et le 'S&P' (+0,2% à 4.330). La Bourse de Paris continue d'osciller étroitement (0,1%) autour de son point d'équilibre, autour des 6555/6.560 points, l'Euro-Stoxx50 semblant plus motivé avec +0,3%... ce qui paraît logique avec la matérialisation d'un 7ème record historique consécutif pour le S&P500, un réel exploit qui ne s'observe que quelques rares fois par siècle. Selon le 'NFP' publié à 14H30, l'économie américaine a généré 850.000 emplois non agricoles en juin, selon le Département du Travail, des créations supérieures à la moyenne des attentes (700 à 750.000), mais le taux de chômage est remonté de 0,1 point à 5,9%, alors que le consensus attendait une baisse (assez logiquement). Le taux de participation à la force de travail est resté à peu près inchangé à 61,6%, un niveau inférieur de 1,7 point à son niveau de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis.n. Depuis quelques mois, les créations d'emplois aux Etats-Unis avancent à un rythme moyen de 500.000 créations de postes par mois, un niveau très supérieur aux standards historiques, mais jugé encore insuffisant par les analystes. 'A cette vitesse, il faudrait encore un an avant de revenir au niveau de février 2020', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF. Pour mémoire, la Fed a conditionné la normalisation de sa politique monétaire à la réalisation de 'progrès substantiels' sur le marché du travail, mais les chiffres de l'emploi étaient ressortis en-dessous des attentes en avril et en mai, d'où la patience actuellement préconisée par la banque centrale américaine. La perspective d'un éventuel resserrement monétaire au cours des mois qui viennent ne fait ne fait plus l'actualité et le rendement des 'Treasuries' américains à 10 ans se fige autour de 1,45%. Le baril de pétrole se redresse vers 75,75$ à Londres alors que l'on attend toujours une décision de l'OPEP, au sein duquel un consensus peine à se dégager. Du côté des valeurs françaises, ST-Micro fait la course en tête avec +2,4%, devant Airbus avec +1,8%. EssilorLuxottica confirme avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 76,72% dans GrandVision auprès de HAL Optical Investments, filiale à 100% de HAL Holding, conformément au contrat de cession de bloc conclu avec HAL le 30 juillet 2019. Alstom a annoncé vendredi la signature d'un contrat en Allemagne censé ouvrir la voie à la conduite automatique des trains sur le réseau particulièrement dense de Stuttgart. Estimé à près de 130 ME, le contrat prévoit la modernisation de 118 trains régionaux, qui seront dotés de technologies de signalisation digitale. Enfin, Eurazeo annonce la réalisation avec ses partenaires de leur investissement de 414 millions d'euros (dont 235 millions pour la quote-part Eurazeo) au capital d'Aroma-Zone, aux côtés de la famille Vausselin, fondatrice de la société.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.17%