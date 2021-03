Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : stable malgré les indices PMI en Europe Cercle Finance • 24/03/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - En dépit des derniers indices PMI en Europe indiquant un retour à la croissance de l'activité du secteur privé dans la région, la bourse de Paris est quasiment stable, à 5940 points (-0,07%). L'indice PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans la zone euro - s'est ainsi redressé à 52,5 ce mois-ci, contre 48,8 en février, revenant en zone d'expansion, c'est-à-dire au-dessus du seuil des 50 points. Le secteur privé de la zone euro a enregistré en mars sa première croissance depuis six mois, montrent par ailleurs les résultats des enquêtes PMI réalisées par IHS Markit auprès des directeurs d'achats de la région. 'Les chiffres en Europe devraient continuer à mettre en évidence une économie à deux vitesses, où le secteur manufacturier se détache et les services ralentissent, tandis que les PMI aux Etats-Unis vont probablement rester élevés', prédisent les équipes de Danske Bank. Un écart que la banque danoise justifie par un rythme de vaccination impressionnant Outre-Atlantique, où plus de 4% de la population est vaccinée chaque semaine, alors que la campagne patine en Europe. Outre-Atlantique, Après une hausse séquentielle de 3,5% en janvier (+3,4% en estimation initiale), les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 1,1% en février, selon le Département du Commerce, alors que le consensus espérait une hausse. Par ailleurs, l'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis -calculé par IHS Markit- passe de 59,5 en février à 59,1 en estimation 'flash' pour le mois en cours, signalant néanmoins la deuxième plus forte croissance du secteur privé depuis six ans. 'Le secteur industriel américain donne des signes d'euphorie depuis quelques mois', rappelle-t-on chez Oddo BHF. 'Les carnets de commandes se regarnissent à un rythme jamais vu depuis plusieurs décennies', souligne la banque privée parisienne. Dans ce contexte, le Dow Jones affiche une hausse de 0,8% suivi par le S&P 500 à +0,2%, tandis que le Nasdaq affiche un recul de 0,5%. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se situe autour de 1,63%, alors que Jerome Powell le président de la Fed a tenu des propos jugés rassurants concernant l'inflation et une adjudication réussie du Trésor américain. A Paris, Carrefour annonce avoir conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG Brasil, troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard d'euros. EssilorLuxottica confirme que la Commission Européenne a autorisé l'acquisition de GrandVision, après un examen approfondi. Cette autorisation a été accordée sous réserve de la cession par EssilorLuxottica d'environ 350 magasins d'optique en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. Suite aux rumeurs de discussions entre Kering et Richemont, Oddo indique rester dans l'expectative sur Kering (Neutre, objectif de cours de 563 E). ' Nous pensons que Gucci va rester en phase de transition sur les prochains trimestres et hésitons à tabler dès aujourd'hui sur un retour à des croissances en ligne avec celle des ténors ' estime l'analyste. L'Oréala annoncé un investissement minoritaire dans la start-up suisse de technologie environnementale Gjosa, afin d'inventer 'de nouvelles expériences de beauté'. Renault a présenté une série de nouveaux modèles prochainement disponibles à la vente, en Europe et à l'international ainsi qu'une nouvelle gamme Captur hybride.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.02%