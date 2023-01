CAC40: stable au terme d'une journée riche en indicateurs information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - Les manifestations contre la réforme des retraites en France n'ont pas fait trembler les investisseurs : après avoir passé la majeure partie de la séance en rouge, la bourse de Paris est finalement remontée vers son point d'équilibre au cours de l'après-midi.



Au gong final, elle achève finalement sa course exactement au même niveau que la veille, c'est-à-dire à 7082 points, parfaitement stable, avec 0,00% de variation.



Paris avait cédé jusqu'à 0,75% en milieu de journée avant de refaire progressivement son retard, dans le sillage de Wall Street, avec un S&P500 qui s'arroge actuellement 0,6%, juste derrière le Nasdaq (+1%).



Le mois de janvier s'achève ainsi sur un gain record de +9,45% sur le CAC40.



Toute une série de statistiques a ponctué la séance. Ainsi, le PIB français du 4e trimestre est ressorti à +0,1% (après +0,2% au troisième trimestre), légèrement supérieur aux prévisions des économistes qui anticipaient une activité stable.



La perspective d'une récession dans la zone euro semble donc s'éloigner, alors que le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions économiques sur l'économie mondiale, anticipant désormais une croissance de 2,9% cette année, contre +2,7% dans ses perspectives du mois d'octobre.

En comparaison annuelle, le PIB s'est accru de 1,9% dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE sur les trois derniers mois de l'année écoulée, en ralentissement donc après +2,3% dans la zone euro et +2,5% dans l'UE au trimestre précédent.

En France, l'inflation remonte à 6% en janvier (estimation).



Le chômage est reparti à la hausse en Allemagne au mois de janvier, et augmenté de 0,3 point de pourcentage d'un mois sur l'autre pour atteindre 5,7% en janvier.

Les dépenses de consommation se sont littéralement effondrées de -5,3% en décembre, ce qui fait planer une ombre sur la croissance en 2023.



Destatis, l'institut allemand de la statistique, a annoncé mardi avoir reporté la publication des chiffres de l'inflation qui devaient paraître aujourd'hui, évoquant un problème technique lié au traitement des données.

Au Etats-Unis, le PMI de Chicago déçoit avec un score de 44,3 contre 45,3 attendu.



Enfin, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est dégradé au mois de janvier, à 107,1 pour le mois en cours, contre 109 en décembre, un niveau inférieur au consensus qui le donnait inchangé à 109.



Le chiffre du mois dernier a été révisé en nette hausse après avoir été annoncé initialement à 108,3.



Sur le front obligataire, la dégradation observée la veille s'interrompt avec un rebond symbolique des OAT et des Bunds.

Leur rendement se détend de -0,5Pts à 2,7650% et 2,3000% respectivement.



Aux Etats-Unis, le calme règne à 24H du communiqué final de la FED avec une variation symbolique de -1Pt des T-Bonds à 3,5420%.



Sur le marché des changes, l'euro est toujours a peu près stable face au billet vert et s'échange contre 1,086 $.

A noter un léger repli du baril de pétrole : -1,25% à 84,5$ à Londres alors que le FMI pronostique une croissance mondiale de +2,9% en 2023.



Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour ExxonMobil à Baytown, dans l'Etat américain du Texas.



Wavestone affiche à l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, un chiffre d'affaires de 376,2 millions d'euros, en hausse de 11%, dont +5% à périmètre et change constants (avec un effet jour de -1%).



Orange annonce la nomination de Jean-François Fallacher en tant que directeur général d'Orange France à partir du 3 avril prochain. Il remplacera Fabienne Dulac, qui après huit ans à la tête d'Orange France, restera néanmoins au sein du comité exécutif.



Enfin, Airbus a annoncé le lancement de deux projets de R&D de défense qu'il coordonne dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED) 2021. Ainsi Airbus Defence and Space coordonne ainsi le projet European Defence Operational Collaborative Cloud (EDOCC), tandis qu'Airbus Helicopters coordonne le projet EU Next Generation Rotorcraft Technologies Project (ENGRT).