CAC40: stable au seuil des 8100 pts, cherche des catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable ce matin, autour des 8095 points, tirée par Société Générale (+2,3%) et Accor (+1,5%) mais pénalisée par Bureau Veritas (-4,1%) et STMicro (-2,4%).



Hier, l'indice parisien a reculé de 0,8%, confronté à de fortes résistances lui empêchant de renouer avec son plus haut annuel inscrit au-delà de 8225 points.



Le record historique des 8259,2 points, établi en mai dernier, constitue lui aussi un seuil de résistance important, sachant qu'une clôture au-delà de ce seuil psychologique pourrait être interprété comme un signal d'achat.



Outre-Rhin, le DAX qui gagnait 1% dans la matinée suite à la victoire des conservateurs aux élections législatives a fini par effacer une partie de ses gains pour ne plus s'arroger que 0,5% au final.



'Le mouvement de rotation vers les titres défensifs s'est poursuivie, la santé, l'immobilier et les banques ayant tiré leur épingle du jeu tandis que les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur les valeurs technologiques et industrielles', constatent les équipes de Danske Bank.



Si les indices européens et américains restent proches de leurs plus hauts historiques, rien ne paraît pour l'instant en mesure de dicter une trajectoire aux marchés d'actions.



Certes, la saison des résultats d'entreprises a été plutôt solide, mais elle commence désormais à toucher à sa fin et les investisseurs vont devoir chercher d'autres bonnes nouvelles pour soutenir le marché.



Les incertitudes entourant la santé de l'économie mondiales, l'absence de développements dans les questions commerciales et les facteurs géopolitiques incitent également les investisseurs à la prudence.



Dans ce contexte atone, il est difficile de prévoir d'où proviendra le prochain élément moteur, même si la tendance haussière ne semble pas être remise en cause à ce stade.



Les investisseurs auront davantage d'informations à se mettre sous la dent demain soir, avec la publication des résultats trimestriels très attendus du géant américain des puces pour l'IA, Nvidia.



'Le marché aura besoin de visibilité concernant la demande en puces, surtout après le choc DeepSeek', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les indices pourraient néanmoins avoir du mal à reprendre leur trajectoire favorable d'ici là, les investisseurs semblant davantage tentés de freiner leur appétit plutôt que de risquer de perdre leurs gains récents.



En dehors de la deuxième estimation du PIB allemand de 4ème trimestre et de la confiance des consommateurs du Conference Board aux Etats-Unis, aucun indicateur ne figure à l'agenda du jour.



Sur le marché des changes, l'euro se maintient autour de 1,0460 après les résultats sans grande surprise des élections en Allemagne.



Du côté de l'obligataire, les Bunds allemands à 10 ans évoluent à 2,46% tandis que l'OAT de même échéance est à 3,20%, soit un spread de 74 pb.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bureau Veritas publie un BPA ajusté en hausse de 8,7% (+17% à taux de changes constants) à 1,38 euro au titre de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée de 16%, en amélioration de 11 points de base (+38 points de base à taux de change constant).



Dassault Systèmes indique que sa filiale Centric Software a signé un accord en vue d'acquérir Contentserv, fournisseur de solutions de gestion de l'information produit et de gestion de l'expérience produit, pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros.



Thales fait part du lancement de cortAIx au Royaume-Uni, pour les domaines de la défense et de la sécurité, initiative qui renforce l'écosystème de l'IA de confiance dans les environnements les plus difficiles et les plus contraignants.





