CAC40: stable après des PMI encourageants en zone euro information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable et évolue autour des 7540 points en cette journée des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de contrats à terme et l'arrivée à expiration d'options.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'indice PMI en zone euro. L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone s'est redressé de 53,7 en mars à 54,4 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé de la région, à son rythme le plus élevé depuis 11 mois.



Selon les enquêteurs, ce redressement a été soutenu par une demande ravivée et s'est accompagné de la plus forte progression de l'emploi depuis près d'un an, tandis que les pressions inflationnistes se sont encore modérées.



'De façon moins positive, la croissance est devenue de plus en plus déséquilibrée, tirée seulement par le secteur des services alors que la production manufacturière a rechuté en zone de contraction sur fond d'un plongeon de la demande en biens', nuancent-ils.



Alors que le CAC sort d'un vigoureux 'rally', qui lui a permis de grimper de presque 6% sur le mois écoulé, les investisseurs semblent commencer à aspirer à une pause.



A Wall Street, les places américains ont également fini dans le rouge hier sous le coup d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise ayant renforcé le scénario d'une prochaine récession.



Si les analystes n'envisagent que peu de signaux techniques négatifs à court terme, les marchés semblent à la recherche d'éléments susceptibles de les faire gravir un nouvel étage.



'Le panorama n'est pas totalement dégagé des risques baissiers', estiment les économiste de Oddo BHF.

'Depuis quelques semaines en effet, le stress bancaire a monté, ce qui présage un nouveau durcissement des conditions de crédit', ajoutent ses analystes.



'La politique monétaire est restrictive, sans espoir d'assouplissement à court terme', rappelle Oddo BHF.



Au-delà des préoccupations macroéconomiques, la cote reste animée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises.



Dans l'actualité des valeurs, EssilorLuxottica a annoncé hier un chiffre d'affaires consolidé de 6 151 millions d'euros au premier trimestre 2023, en croissance de 8,6 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 (+9,7 % à taux de change courants).



Tarkett a publié également hier soir un chiffre d'affaires de 698,4 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de +2,0% par rapport au premier trimestre 2022, ou de -0,9% en organique.



Fnac Darty a annoncé jeudi un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 de 1 781 ME, stable en données publiées et en données comparables par rapport au 1er trimestre 2022.



Enfin, la société d'ingénierie GTT (Gaztransport & Technigaz) affiche ce matin un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 17,2% à 79,9 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires lié aux constructions neuves en augmentation de 19% à 73,5 millions.