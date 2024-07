Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: stabilité attendue avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 08:22









(CercleFinance.com) - Après un recul de l'ordre de 0,7% vers 7534 vendredi, la Bourse de Paris pourrait ouvrir à peu près stable au vu des futures, dans l'expectative des nombreux évènements attendus cette semaine tant sur le front des statistiques que de celui des trimestriels.



Aucune donnée macroéconomique majeure n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre notamment les indices PMI préliminaires, les indices de climats des affaires en France et en Allemagne, ou encore la croissance américaine du deuxième trimestre.



Surtout, la semaine verra les publications de résultats se multiplier à Paris, les opérateurs attendant par exemple ceux de LVMH, Carrefour, Orange, Dassault Systèmes, Hermès, Renault, Sanofi, TotalEnergies et Air Liquide.



Plus largement, la semaine s'annonce chargée en termes de résultats au niveau européen, avec des groupes comme SAP, Deutsche Bank, Unilever et Eni, ainsi qu'aux Etats-Unis avec par exemple Coca-Cola, Lockheed Martin, AT&T et Tesla.



En attendant, les marchés pourront aussi réagir au coup de théâtre de la nuit dans la campagne présidentielle américaine, à savoir l'abandon par Joe Biden de sa candidature à sa reconduction à la présidence en novembre.



Michael Brown, stratège chez Pepperstone, attend de cette nouvelle une volatilité plus élevée des actifs, 'la course à la Maison Blanche étant probablement beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était il y a un jour ou deux'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.