Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: sous performe, la plupart des indices sur des records information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est parfaitement stable à 90 minutes de la clôture, malgré une nette détente des taux, d'une ampleur assez inattendue en Europe (-10Pts) : le suspens demeure donc entier sur l'établissement d'un nouveau record de clôture.



De nouveaux records sont d'ores et déjà battus par le FT-100 à Londres (+0,4% à 8.460), à Francfort (+0,8% à 18.860), et l'Euro-Stoxx50 n'est pas en reste avec +0,3% à 5.095/5.100.



Le CAC40 oscille autour des 8230 depuis 14H30 et la publication du 'CPI' aux Etats Unis.



L'indice phare est pénalisé par Carrefour (-3,8%) puis Total (-1,5%) ainsi que par la contraction du secteur du luxe avec -1,2% sur Hermès, LVMH et Kering.

A Wall Street, les indices US affichent des gains très homogènes, voisins de +0,5% (+0,4% pour le Dow), ce qui suffit à propulser le S&P500 et le Nasdaq vers de nouveaux territoires records (établis en clôture), avec une bonne marge de sécurité.



C'est exactement ce qui était anticipé ce matin, avant la publication du 'CPI' (indice des prix à la consommation aux Etats-Unis).



L'inflation est ressortie parfaitement conforme aux attentes, et dans toutes ses composantes, ce qui fait de ce chiffre 'le plus attendu de la semaine' un parfait 'non-événement'.



Le 'CPI' a donc légèrement ralenti -comme prévu- en avril (décélération 0,3% contre +0,4% en mars) pour s'établir à 3,4% sur 12 mois, après un score de 3,5% en mars.



L'indice CPI sous-jacent 'Core' (hors énergie et produits alimentaires) a pour sa part atteint +0,3% sur un mois, contre une hausse de 0,4% en mars et un consensus de 0,3% et s'établit ainsi à +3,6% en rythme annuel après une progression de 3,8% en mars.



Ces chiffres tempèrent un peu les inquiétudes suscitées par l'accélération des prix à la production, mais ne feront pas complètement oublier les propos de Jerome Powell mardi appelant à la patience car l'inflation va mettre un peu de temps avant de reprendre sa décrue en direction des 2%.



C'était la journée des 'chiffres sans grande surprise' puisque l'activité industrielle s'est de nouveau contractée en mai dans la région de New York mais dans des proportions symboliques: l'indice Empire State de la Réserve fédérale de New York est ressorti à -15,6 contre -14,3 le mois dernier.

Le sous-indice des commandes nouvelles s'est dégradé à -16,5, contre -16,2 en avril, tout comme la composante du nombre de salariés, qui est ressortie à -6,4 après -5,1 le mois dernier.



Les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées stables en rythme séquentiel en avril, à 705,2 milliards de dollars, le ralentissement de la consommation Outre-Atlantique tend toutefois à se confirmer.



Toujours sur le front des statistiques, mais en Europe cette fois, le PIB CVS au cours du premier trimestre 2024 a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, en mars 2024, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se détendent nettement, de -6Pts vers 4,385% (idem sur le '2 ans') après la publication du rapport sur l'inflation américaine.



Le rendement du Bund allemand de même échéance se détend de 10 pts, vers 2,44%, nos OAT de -11Pts vers 2,938%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, emeis (ex-Orpea) affiche un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2024 de 1,37 milliard d'euros, en progression de 11,3%, dont une croissance organique de 9,6%.



Air France-KLM indique avoir placé avec succès 650 millions d'euros d'obligations ayant une maturité de cinq ans et un coupon de 4,625%, dans le cadre du programme Euro Medium Term Note, conformément aux opérations annoncées en début de semaine.



Enfin, Renault indique s'associer à la start-up chinoise WeRide afin de proposer une offre de véhicules entièrement autonomes destinés aux transport public. Le Losange a initié une nouvelle collaboration avec son partenaire en vue du déploiement commercial à grande échelle de véhicules affichant un niveau d'autonomie dit 'L4'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.