Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : sous performe face à un S&P500 au zénith à 4.995Pts information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue s'effrite de -0,2% et le CAC40 tente de s'équilibrer autour des 7.620 points.

Ce léger repli se déroule dans des volumes anecdotiques (1,4MdE en plus de 8 heures de cotations), malgré la dynamique du secteur auto avec +2,5% pour Renault et +2% pour Stellantis.

Le CAC40 se trouve en réalité plombé par un unique titre qui représente 100% de la baisse du jour : Total-Energies lâche en effet -3%, malgré des résultats canons et une hausse de 7% du dividende.

A Wall Street, le S&P500 a manqué d'inscrire la marque symbolique des 5.000Pts pour 5 Pts (0,1%) avec un culmination à 4.995: l'indice gagnait alors 0,8%, il gravite actuellement vers 4.985Pts.

Le Nasdaq (+0,9%) inscrit un nouveau record annuel à 15.750Pts, le Dow Jones (+0,5% à 38.700Pts) est bien parti pour inscrire sa meilleure clôture de tous les temps, avec 100Pts de marge, ce qui pourrait s'avérer suffisant.



Par ailleurs, le 'VIX', le baromètre du stress qui est associé au 'S&P' retombe en zone de 'complaisance' sous les 13 (vers 12,9): rarement les gérants ont été si peu couverts sur des cours qui flirtent avec des records absolus.

Sur le front des statistiques, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement creusé à 62,2Mds$ en décembre 2023, par rapport à celui de 61,9 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 63,2 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 0,5% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse à peu près parallèle des importations de biens et services par les Etats-Unis, de 1,3% à 320,4 milliards de dollars, et de leurs exportations, de 1,5% à 258,2 milliards.



Côté Europe, la production industrielle allemande a subi en décembre une baisse bien plus marquée que prévu (-1,6%) montrent des statistiques officielles publiées mercredi qui confortent la mauvaise passe connue actuellement par la première économie d'Europe : il s'agit de son sixième mois consécutif de repli.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain poursuivent leur repli de la veille alors que le calendrier sur les baisses de taux à venir demeure encore très incertain.



Le rendement des Treasuries se stabilise à 4,0950%, les rendements de référence de la zone Euro, le Bund allemand affiche +1,3Pt à 2,294%, idem pour nos OAT à 2,81%.



Le marché pétrolier reste robuste : le chiffres de l'EIA montrent que les stocks de pétrole brut hebdomadaire aux Etats-Unis s'élevaient à 427,4 millions de barils lors de la semaine du 29 janvier, signalant unehausse de 5,5 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 3,2 millions de barils, tandis que les stocks d'essence ont reculé de 3,1 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 82,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9 millions de barils/jour.

Le prix du Brent grappille +0,2% à 78,9$ le baril, le WTI grappille 0,2% à 73,5$ sur le NYMEX.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies publie au titre de l'exercice 2023 un résultat net ajusté en baisse de 36% à 23,2 milliards de dollars, soit 9,40 dollars par action (-33%), ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 30% à 50 milliards.



Par ailleurs, TotalEnergies et ses partenaires annoncent le démarrage de la production du champ d'Akpo West sur le bloc PML2 (dont le groupe français est l'opérateur avec une participation de 24%), situé à 135 kilomètres au large de la côte du Nigéria.



Amundi publie un résultat net ajusté en hausse de 3,9% à 1,22 milliard d'euros au titre de l'année 2023, traduisant des revenus nets ajustés en hausse de 2,1% à 3,2 milliards pour des charges ajustées en augmentation au même rythme, à 1,71 milliard.









Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.36%