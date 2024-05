Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: sous les 8000pts, le repli se confirme et s'amplifie information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé 0,9% hier, l'indice parisien reste en rouge aujourd'hui : au gong final, la bourse de Paris lâche 1,52% avec 37 des 40 valeurs du CAC en rouge.



Dans ce marasme, seul Renault (et dans une moindre mesure Michelin ) tire son épingle du jeu, le Losange s'arrogeant 3,2% devant le Bibendum (+0,3%). Thales complète le podium avec un anecdotique +0,03%.



Avec ses -4,3%, Edenred fait figure de lanterne rouge de la séance tandis que la contraction du luxe ne passe pas inaperçue avec -2,8% pour LVMH, -2,3% pour Kering ou encore -1,5% pour Hermès.



Les pertes se sont nettement creusées à partir de 14h avec la publication des premiers chiffres de l'inflation allemande sur le mois de mai, celle-ci ressortant à +2,8% en rythme annuel après +2,4% en avril (le consensus l'attendait entre +2,6% et +2,7%).



Le 'CPI' allemand pâtit d'une base de comparaison défavorable, les prix s'étaient tassées à la même période de l'an dernier en raison d'une baisse volontariste des prix des transports en commun.

L'indice des prix à la consommation en version de base (CPI 'core') sur un an ressort à 3%.



Les intervenants devront attendre la fin de la semaine pour prendre connaissance de l'évolution des prix en Europe avec les chiffres espagnols demain puis les données en France et en zone euro vendredi.



Tous ces chiffres seront déterminants en vue de confirmer l'hypothèse d'une baisse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) dès la semaine prochaine.



Les marchés seront également à l'affût vendredi des données d'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix favoris de la Réserve fédérale, attendu en léger repli.



Dans ce contexte, le rendement des Treasuries américains à dix ans remonte de +7Pts, au-delà de 4,61%, ce qui soutient le dollar qui reprend +0,45% vers 1,0812$/euro.

La hausse des taux ne pénalise que marginalement l'or avec une once en repli de -0,5% vers 2.340$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Exail Technologies annonce avoir signé avec Safran un premier partenariat pour le WIZY-WAP, son équipement de communication embarqué de dernière génération, partenariat qui devrait générer, à terme, un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions d'euros.



Safran fait d'ailleurs savoir que ses innovations ont été reconnues par un Crystal Cabin Award dans la catégorie 'Cabin systems' pour le 'CUBE' développé par Safran Cabin.



Bouygues Telecom indique avoir été informé par SFR et La Poste de divergences qui les opposent, au sujet de son projet d'acquisition de l'opérateur virtuel La Poste Telecom, aujourd'hui codétenu par La Poste et SFR.



Air France a annoncé mercredi conduire plus de 80 projets d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans tous ses métiers.



Enfin, Renault (+3,2%, et quasiment +11% en cinq séances) profite de l'analyste de Goldman Sachs qui a relevé son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 70 euros. Selon ses calculs, Renault pourrait générer autour de 5,4 milliards d'euros de flux de trésorerie disponible (FCF) sur la période 2024/2025, ce qui porterait sa position de trésorerie nette à plus de 8,3 milliards.





