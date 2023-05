Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: sous les 7200, de bons chiffres (CPI et PIB) ignorés information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'enfonce de -1%, sous le 7.200Pts à l'occasion de cette une 3ème séance de baisse d'affilée.

Le CAC40 se trouve ramené à ses niveaux du 28 mars dernier, 400Pts en deçà de ses sommets du 19 avril dernier.

Le mois (calendaire) de mai devrait se solder par une perte légèrement supérieure 3% pour léger repli de 0,7% se dessine après qu'un vent d'euphorie ait soufflé en mai sur les 'technos' : 'Mai se sera finalement avéré être un mois très intéressant, avec des gains énormes pour les valeurs technologiques (comme Nvidia avec +40% en mai, +175% depuis le 1er janvier) et un repli des valeurs défensives, à moins qu'un événement d'improbable ne survienne aujourd'hui', commentent les équipes de Danske Bank.

Un vote décisif est attendu aujourd'hui à la Chambre des représentants, où les républicains disposent justement de la majorité, avant que le projet ne soit soumis vendredi au Sénat, qui est contrôlé de peu par les démocrates.



Le temps commence à presser, car le Département du Trésor estime que la 'date X' - à compter de laquelle le gouvernement sera à court de liquidités - est fixée au lundi 5 juin.



La morosité du marché est assez paradoxale ce mercredi dans la mesure où le risque de 'shutdown' d'ici le 5 juin est écarté à 90% aux Etats Unis tandis que les chiffres d'inflation du jour sont rassurants.

Le taux d'inflation en Allemagne (IPC) recule vers 6,1% selon l'office fédéral de statistiques (après +7,2% et +7,4% observés respectivement en avril et en mars).

Le ralentissement de l'inflation annuelle aurait été favorisé par une hausse de seulement 2,6% des prix de l'énergie, grâce à un effet de base lié à leur flambée l'année dernière sous l'effet de l'attaque russe contre l'Ukraine.

'La difficulté du moment est de réunir suffisamment d'éléments pour relancer la progression de l'indice parisien', reconnaissent les analystes de Kiplink Finance.

En France, l'inflation ralentit à 5,1%, marquant ainsi une nette décélération après +5,9% le mois précédent.

La croissance (PIB) du 1er trimestre ressort à 0,2% (pas de récession, contrairement à l'Allemagne) selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee, après une stagnation observée au dernier trimestre de l'année passée.

Des chiffres inférieurs au consensus, comme ceux dévoilés en Espagne hier, pouvaient favoriser un nouveau reflux des rendements des emprunts d'Etat et apaiser les craintes sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE).



Les Bunds allemands se détendent de -5Pts à 2,29%, nos OAT effacent -4,8Pts à 2,862%, les T-Bonds US -1,6Pts seulement à 3,686%.





