CAC40: sous les 6650 pts, 5e séance consécutive de repli information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 18:03

(CercleFinance.com) - Depuis le vendredi 2 décembre, l'indice parisien a conclu chaque séance en rouge, des reculs qui restent néanmoins légers et souvent anecdotiques. Et ce jeudi n'a pas fait exception : au gong final l'indice parisien concédait 0,2% à 6647 points.



L'adition de ces petits reculs quotidiens porte tout de même à 1.52% la contraction de l'indice au cours des cinq dernières journées.



La bourse de Paris n'aura pas su profiter du rebond à l'oeuvre à Wall Street où le Nasdaq gagne +1% devant le S&P500 et le Dow Jones (+0,6%).



En l'absence de catalyseurs, la dynamique haussière des derniers mois est clairement en train de s'essouffler. Pour rappel, Paris avait conclu la semaine dernière une huitième semaine de hausse consécutive...

.

Si les bourses mondiales ont généralement tendance à progresser au cours du dernier mois de l'année (notamment grâce aux habillages de bilans), certains stratèges estiment que l'essentiel du rebond s'est déjà matérialisé au cours des dernières semaines.



Dans ce contexte, les investisseurs pourraient être tentés de vendre les valeurs gagnantes et de commencer à se positionner sur les secteurs jugés les plus prometteurs à l'approche de 2023.



Sur le front des statistiques, la seule publication à l'ordre du jour concernait les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis. Celles-ci s'établissent à 230.000, en hausse de 4000, conformément aux attentes.

Par ailleurs, nos OAT se retendent de +5Pts vers 2,2940%, les Bunds de +4Pts vers 1,827% et les BTP italiens de +8Pts vers 3,694%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent de 5Pts à 3,458%, ce qui prend un peu à contrepied ceux qui ont suivi le signal positif d'un pullback sous 3,50%, l'ex-zénith de la mi-juin.



L'euro reprend encore quelques couleurs face au billet vert et s'échange désormais contre 1,0554$ (+0,4%).

Le baril de Brent s'échange contre 77,1$ (stable), tandis que le baril de WTI est à 72,6$ (+0,3%).



Enfin, dans l'actualité des valeurs, Vinci Airports annonce avoir finalisé le rachat auprès de Fintech d'une participation de 29,99 % du capital d'OMA (' Grupo Aeroportuario del Centro Norte ') pour un montant total de 1,17 milliard de dollars.



Voltalia et son partenaire TAQA Arabia ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien, pour développer, financer et exploiter un complexe combinant la production d'hydrogène vert avec la production d'énergie solaire et éolienne.



BNP Paribas Asset Management annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société International Woodland Company (' IWC '), basée au Danemark et spécialisée dans les ressources naturelles.



Ocean Winds, la co-entreprise d'Engie détenue à 50/50 avec EDP Renewables et dédiée à l'éolien en mer, remporte une zone pour un site d'éolien en mer flottant aux Etats-Unis, d'une capacité de 2 GW et attribuée par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).



ArcelorMittal a inauguré jeudi son projet de captage et d'utilisation du carbone (CCU) à Gand, en Belgique, un projet d'un montant de 200 millions d'euros qui constitue une première dans l'industrie sidérurgique européenne.



Enfin, Pernod Ricard annonce réaliser un investissement de 238 ME sur cinq ans pour la construction, dans le comté de Marion (Kentucky), d'une distillerie de pointe pour Jefferson's, sa marque de bourbon en pleine croissance.