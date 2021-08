CAC40 : sous camisole, nette dégradation des marchés de taux

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste prisonnière d'un 'range' extrêmement étroit de 0,2% d'amplitude depuis plus de 7H et demi, entre 6.668 et 6.682 points, dans des volumes d'échange extrêmement réduits, de moins de 1,1MdsE à 1 heure de la clôture.

Le CAC40 voit sa hausse réduite à +0,1% malgré le 5ème record consécutif du Nasdaq à 15.052 et le re-test des 4.492 (record absolu) par le S&P500 qui pourrait tester les 4.500 d'ici 22H (51ème record annuel, +19,5% de performance en 2021).

Le CAC40 sous-performe de nouveau l'E-Stoxx50 qui avance de +0,2% environ à 4.185 (il oscille au sein d'une fourchette 4.179/4.188): une camisole algorithmique en béton armé emprisonne les indices de la zone Euro, ce qui est interprété comme une preuve d'attentisme avant l'ouverture très attendue du symposium des banquiers centraux, demain à Jackson Hole (Wyoming).

Pourtant, plusieurs chiffres auraient pu faire réagir les cours depuis 10H ce matin: notamment l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui recule à 99,4 au titre du mois en cours, à comparer à 100,7 pour juillet (contre 100,8 en estimation initiale).

Le sous-indice des conditions actuelles, qui prend +1Pt à 101,4 est largement contrebalancée par une baisse de -3,5Pts de celui des anticipations futures, de 101,0 à 97,5.

'La deuxième baisse consécutive de l'indice fournit une preuve supplémentaire que la reprise allemande s'essouffle', reconnait Capital Economics, qui néanmoins 'attend toujours une très forte croissance du PIB au troisième trimestre'.

Outre Atlantique, le Département du Commerce annonce un repli de 0,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, une évolution à peu près conforme au consensus, après une augmentation de 0,8% en juin.

Les commandes hors transports -indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 0,7% en juillet, les commandes d'équipements de transport ayant chuté de 2,2%.

Rappel : le consensus des économistes prévoyait un repli de 0,2%, après un gain de 0,9% au mois de juin.

La multiplication des indicateurs jugés décevant (sauf dans l'immobilier) pourrait apaiser les débats au sein du FOMC (le comité de direction de la Fed) concernant l'urgence d'un prochain resserrement de sa politique monétaire US (baisse des rachats d'actifs à un rythme de -15Mds$ par mois selon Goldman Sachs).

En attendant, le Dollar progresse de +0,2% contre toutes devises, et les marchés obligataires se dégradent nettement (+6,5Pts sur nos OAT à -0,065%, +6Pts sur les T-Bonds US à 1,315%): il y a forcément une rumeur qui circule et ce repli devrait être élucidé rapidement.

Dans l'actualité des valeurs françaises, Valneva (+6,3%) domine largement les débats (loin devant Publicis avec +2,2%) dans l'attente d'une autorisation de son vaccin au Royaume Uni avant fin 2021.

Pernod Ricard fait part d'une décision de la Cour d'Appel américaine du Federal Circuit, le 23 août, en faveur de la National Association of Manufacturers, qui permet au groupe de bénéficier du drawback sur les exportations de certains spiritueux hors des Etats-Unis.

Kering a annoncé mercredi son intention de racheter jusqu'à 2% de son capital au cours des deux ans à venir, avec l'objectif d'annuler les actions dont il aura fait l'acquisition.

Total Gabon (détenu à 58% par TotalEnergies) publie un résultat net de 12 millions de dollars au titre du premier semestre 2021, contre une perte de 59 millions un an auparavant, principalement grâce à l'amélioration du prix moyen de vente (+100% à 61,5 dollars le baril).