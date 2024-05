Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : sous 8.050, Nasdaq +0,5% mais Nvidia =100% des gains information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris qui a rapidement effacé en 1 heure ses gains de la veille (+0,5%) acquis dans un vide abyssal en termes de volumes et double ses pertes (-1,1%) malgré une ouverture stable de Wall Street après un weekend de 3 jours (Memorial day lundi).

Le CAC40 recule vers 8.050 points (avec à peine 1,1MdsE échangés en 8 heures), l'Euro-Stoxx50 cède -0,8% et le DAX40 -0,6%.



La réouverture de New York aurait pourtant pu soutenir le moral des investisseurs avec des indices toujours susceptibles d'aller inscrire de nouveaux records absolus ce soir (comme vendredi), à l'image du Nasdaq Composite qui prend +0,5% et franchit les 17.000Pts (le S&P500 grappille 0,1%... mais c'est du 'vert').

Mais une fois de plus, Nvidia représente 100% de la hausse des 2 indices US avec une hausse de +5,5% à plus de 1.120$ (+135Mds$ de 'capi' supplémentaire, soit l'équivalent d'un Sanofi en quelques minutes).

Nvidia (2.800Mds$) talonne désormais Apple (2.935Mds$) et 'pèse' autant que toutes les valeurs allemandes + valeurs belges !



La confiance des consommateurs américains s'est améliorée contre toute attente en mai : le Conference Board publie un score de 102 contre contre 97,5 en avril alors que le consensus tablait sur un repli vers 96.



Des rendez-vous plus importants marqueront la fin de la semaine à commencer par la parution vendredi de chiffres de l'inflation qui seront suivis de près aux Etats-Unis comme en Europe.



Ces données permettront d'en savoir plus sur l'évolution à venir des taux d'intérêt, notamment de la Fed, dans un climat de scepticisme grandissant concernant la possibilité de prochaines baisses de taux.



L'épisode de consolidation que viennent d'amorcer les marchés financiers mondiaux laisse penser que les investisseurs attendent un signal clair afin de choisir la direction à prendre.



Si les marchés sont affectés par une plus grande 'anxiété' vis-à-vis de la politique de la Fed, ils peuvent aussi s'appuyer sur la résistance confirmée de l'économie américaine, qui s'accompagne maintenant d'une reprise de l'activité en Europe.



'La bonne tenue des chiffres macroéconomiques aux Etats-Unis et le rebond de la croissance européenne, après avoir été atone cinq trimestres d'affilée, se traduisent par des révisions haussières des bénéfices attendus sur l'exercice 2024 des deux côtés de l'Atlantique', souligne Clément Inbona, gérant de fonds chez LFDE.



Si le climat d'ensemble apparaît plutôt favorable aux actifs risqués, les valorisations restent cependant tendues, tout particulièrement aux Etats-Unis, avec des indices boursiers proches de leurs records.



S'agissant des taux, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, se dégrade de 3,5Pt vers 2,581%, nos OAT affichent +3,4Pts à 3,062% et la réouverture du marché obligataire américain n'apporte pas de soutien puisque les T-Bonds se dégradent de 1,7Pt vers 4,4900%



Du côté du marché pétrolier, les cours du brut se reprennent légèrement (+0,7% vers 83,6$ à Londres) sous le coup de l'affaiblissement du dollar: l'Euro grappille +0,1% vers 1,0870$).

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge presque +1% à 79,45 dollars.

L'once d'or se raffermit également vers 2.350$/Oz, l'argent prend 1% et flirte de nouveau avec les 32$/Oz.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vinci indique que la ville de Milton Keynes, située dans le comté du Buckinghamshire au Royaume-Uni, a renouvelé le contrat d'entretien et d'amélioration de ses infrastructures routières à Ringway, filiale locale de Vinci Construction.



TotalEnergies a annoncé mardi que sa co-entreprise TE H2 avait signé un protocole d'accord avec l'électricien autrichien Verbund en vue de la mise en oeuvre d'un projet d'hydrogène vert de grande ampleur en Tunisie.



Airbus fait savoir que sa filiale Airbus Protect a signé un accord de coopération avec Aura Aéro en vue de la certification d'ERA, le prochain avion hybride-électrique de transport régional de 19 places développé par Aura Aéro.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.