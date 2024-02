Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: sous 7.600, les taux se tendent, le $ grimpe de +0,4% information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en léger recul (-0,1 à -0,2%), autour des 7580 pts notamment pénalisée par Alstom qui cède 3,2% et Stellantis (-2%).

L'Euro-Stoxx50 en revanche reste dans le vert grâce à Unicredit qui s'envole de +10%... malgré la révision à la baisse des prévisions de l'OCDE avec une croissance 2024 revue à 0,6% en 2024 contre +0,8% et +1,3% en 2025.



Mais les investisseurs ont pris connaissance ce matind'un léger redressement de l'indice PMI composite HCOB de la zone euro, celui-ci étant passé de 47,6 en décembre à 47,9 en janvier, atteignant un sommet de six mois, et indique ainsi la plus faible contraction de l'activité du secteur privé dans la région depuis juillet dernier.



Le DAX reste également à l'équilibre malgré une baisse du PMI des 'services', un recul des exportations et une croissance de 0,3% à fin 2024 (après un 1er semestre qui sera placé sous le signe de la récession, soit 4 trimestres négatifs).



Par ailleurs, les marchés obligataires continuent de se dégrader après la très mauvaise séance de vendredi : les Bunds se tendent de +7Pts à 2,3080% et les BTP italiens de +7,5Pts à 3,885% et nos OAT de +8,5Pts à 2,808%,



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale reste sous la barre des 50 du sans changement pour un huitième mois consécutif en janvier. Il est passé de 44,8 en décembre à 44,6 en janvier, signalant une légère accélération de la baisse de l'activité. Le sous-indice des services a reculé de 45,7 en décembre à 45,4 pour le mois écoulé.



Outre Atlantique, les T-Bonds se tendent de +9,2Pts à 4,124% : dans un entretien diffusé hier dans l'émission hebdomadaire '60 Minutes', Jerome Powell a réitéré ses déclarations de mercredi dernier, selon lesquelles une baisse des taux en mars ne constituait pas le scénario central de l'institution.



'Le patron de la Fed a également endossé les 'dot plot' (synthèse des anticipations en matière de taux des membres de la banque centrale, NDLR) fournis à l'issue de la réunion de décembre dernier, allant en faveur de trois baisses de taux cette année', réagissent les équipes de Danske Bank.



'A titre de comparaison, les marchés financiers tablent actuellement sur cinq baisses de taux en 2024', rappelle la banque danoise.



'Powell a mis en évidence la robustesse de l'économie, la solidité du marché de l'emploi et ajouté que le diagnostic qu'il avait formulé à Jackson Hole en août 2022, à savoir que les hausses de taux pénaliseraient l'activité économique, ne s'était pas matérialisé jusqu'ici', souligne l'établissement scandinave.

Il a également ajouté que la trajectoire actuelle de l'endettement était 'insoutenable'.

Cela n'empêche pas le Dollar de poursuivre son rallye haussier face à l'Euro qui se repli de -0,45% vers 1,0740$.



Les rendez-vous avec les grandes banques centrales maintenant passés, la saison des résultats devrait monopoliser l'attention des investisseurs cette semaine en l'absence de statistiques économiques d'importance.



Les résultats de Caterpillar et McDonald's sont tombés à l'heure du déjeuner, avant ceux d'Eli Lilly, Spotify, Ford, Uber ou Disney, prévus dans les jours à venir.



Plusieurs poids lourds européens de la trempe de BP, TotalEnergies, Equinor, Carlsberg, L'Oréal, AstraZeneca, Siemens, Unilever, Kering, ArcelorMittal ou Hermès dévoileront également leurs comptes dans les prochains jours.



A noter également un repli de -0,5% du pétrole 'Brent' et de -0,3% de l'Once d'Or vers 2.023$/Oz.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales fait part de la signature par le ministère britannique de la Défense, d'un contrat de 1,8 milliard de livres sterling et d'une durée de 15 ans, pour améliorer la disponibilité et la résilience des navires de la Royal Navy.



Casino annonce que la Commission Européenne a rendu le 2 février une décision autorisant la prise de contrôle du groupe de distribution par le consortium EP Equity Investment III-Fimalac-Attestor, au titre de la réglementation sur les subventions étrangères.



Enfin, afin de rendre ses services autonomes en énergie en France, Veolia indique accélérer son déploiement d'énergies décarbonées locales avec la solarisation de ses sites de stockage de déchets en post-exploitation dans le pays.





