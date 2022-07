CAC40: sous 6000 après CPI US à 9,1%, Euro/$ sous la parité information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a amplifié son repli dans les minutes qui ont suivi la publication du 'CPI' (prix à la consommation US) mais une heure plus tard, les pertes se réduisent de -1,4% vers -1,1% et le CAC40 reste au contact des 6000 points.

Après une hausse de 1% en mai, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 1,3% en juin en rythme séquentiel, soit +9,1% en rythme annuel (contre 8,9% anticipé), d'après le Département du Travail.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est établie à +0,7% le mois dernier (0,6% anticipé, soit5,9% en rythme annuel), une progression là aussi légèrement supérieure au consensus de marché.



'Les prix de l'essence ont bondi en mai et sur la première quinzaine de juin', rappelait lundi matin Oddo BHF, estimant que 'cela va pousser le chiffre d'inflation total plus haut, de 8,6% sur un an vers 9%, un nouveau record dans ce cycle'.



Les opérateurs avaient pris connaissance -sans émotion particulière- des chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois écoulé.



Sur un an, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 5,8% au mois de juin, en accélération sensible donc après +5,2% en mai, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée le 30 juin.



L'inflation en rythme annuel a légèrement ralenti au mois de juin en Allemagne, selon Destatis qui confirme son estimation préliminaire de 7,6%, à comparer à une augmentation de 7,9% en mai par rapport au même mois en 2021.

L'Euro s'est brièvement enfoncé sous la parité en fin de matinée, vers 0,9998 mais l'Euro s'échange de nouveau à 1,003$.

Le pétrole rebondit vers 99,5$ après sa chute verticale de -7% la veille.



Dans l'actualité des valeurs, Renault a annoncé la signature d'un partenariat avec Vitesco Technologies pour le co-développement et la production d'électronique de puissance dans un boitier 'One Box' pour les groupes motopropulseurs électriques et hybrides.



A l'occasion d'une cérémonie sur son site de Crolles, près de Grenoble, en présence notamment d'Emmanuel Macron, STMicroelectronics a fait part mardi soir du lancement du programme 'Électronique 2030', l'un des volets du plan d'investissement 'France 2030'.



Kaufman & Broad publie au titre de son premier semestre un résultat net part du groupe stable à 22,7 millions d'euros et un taux du résultat opérationnel courant à 7,5% du chiffre d'affaires, pour un chiffre d'affaires global en recul de 5,2% à 574,4 millions.



EDF a demandé la suspension de la cotation de ses titres de capital jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension fait suite aux annonces de Madame la Première ministre, et après échanges avec l'Autorité des marchés financiers. Aucune autre communication ne sera faite par la Société à ce sujet jusqu'à la publication par l'Etat d'un communiqué.